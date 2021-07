Κοινωνία

Μιχάλης Αρβανίτης: συνελήφθη ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής

Χειροπέδες και πάλι στον καταδικασμένο για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

Στον εισαγγελέα Πατρών αναμένεται να οδηγηθεί, ο πρώην βουλευτής Αχαΐας της Χρυσής Αυγής, Μιχάλης Αρβανίτης, ο οποίος συνελήφθη σήμερα στην Πάτρα, διότι φέρεται να μην τήρησε τους όρους εγγύησης που του είχαν επιβληθεί από το Α΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο Μιχάλης Αρβανίτης είχε κριθεί ένοχος για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης πέντε ετών, ενώ τού είχε αναγνωριστεί ελαφρυντικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση της σύλληψης του Μιχάλη Αρβανίτη έχει ενημερωθεί και η εισαγγελία Αθηνών.





