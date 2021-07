Life

Βανδή - Νικολαΐδης: Ο μυστικός γάμος και οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν 17 χρόνια μετά (εικόνες)

Ο γάμος τους είχε γίνει μυστικά στις 17 Ιουνίου 2003 χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστό πως η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Η τραγουδίστρια και ο ποδοσφαιριστής παίρνουν διαζύγιο έπειτα από 18 χρόνια κοινής πορείας και δύο παιδιά.

Μάλιστα η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης είχαν επιλέξει να κρατούν την σχέση τους κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ ο γάμος τους είχε γίνει μυστικά και χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

