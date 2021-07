Life

Η Έμα Μπάντον παντρεύτηκε μετά από 23 χρόνια σχέσης!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γλυκιά ανακοίνωση της τραγουδίστριας στο Instagram.

Μετά από 23 χρόνια κοινής ζωής, η τραγουδίστρια και μέλος των Spice Girls, Έμα Μπάντον παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Τζέιντ Τζόουνς.

Η τραγουδίστρια το ανακοίνωσε η ίδια με μια γλυκιά δημοσίευση στο Instagram. Μοιράζοντας μια φωτογραφία της με τον Τζέιντ από το γάμο η Εμα έγραψε: «Ο κύριος και η κυρία Τζόουνς.»

View this post on Instagram A post shared by emmaleebunton (@emmaleebunton)

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 1998 και αρραβωνιάστηκαν το 2006. Έχουν δύο γιους τον Τέιτ κα τον Μπο.

Στη φωτογραφία την ημέρα του γάμου τους, πόζαραν κάτω από μία λουλουδένια αψίδα και η Έμα ήταν πανέμορφη μέσα στο λευκό κοντό νυφικό της με πλούσιο μακρύ πέπλο. Μετά την ανακοίνωση έσπευσαν θαυμαστές της τραγουδίστριας να την συγχαρούν μεταξύ αυτών τα πρώην μέλη του συγκροτήματος, o Πίτερ Άντρε και η Χόλι Ουίλομπι.

View this post on Instagram A post shared by emmaleebunton (@emmaleebunton)

Η Έμα είχε δηλώσει παλαιότερα ότι θέλουν πολύ να παντρευτούν αλλά δεν είναι τόσο καλοί να το οργανώσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Το “αντίο” στον Ζοζέ Σα

Μύκονος: Ανήλικος εκβίαζε 12χρονη με ροζ βίντεο και φωτογραφίες

Γερμανία - Πλημμύρες: δεκάδες νεκροί και μεγάλες καταστροφές (εικόνες)