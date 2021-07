Κοινωνία

Κηφισιά: Ανήλικοι μαχαίρωσαν 15χρονο

Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι και αναζητούνται ακόμα τέσσερις. Προβληματισμός για τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων.



Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν στην Κηφισιά, κατηγορούμενοι ότι την περασμένη Πέμπτη, 8 Ιουλίου, χτύπησαν και τραυμάτισαν 15χρονο στην ίδια περιοχή.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες, που ήταν μαζί με άλλους ανήλικους στην Κηφισιά, επιτέθηκαν ξαφνικά στον 15χρονο και άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν. Αμέσως μετά, οι κατηγορούμενοι τράπηκαν σε φυγή, ενώ το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει άλλους τέσσερις ανήλικους, οι οποίοι αναζητούνται.

Οι δυο 17χρονοι συνελήφθησαν στις 9 Ιουλίου κατηγορούμενοι για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, κλοπή και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «στις 8 Ιουλίου, στην περιοχή της Κηφισιάς, ομάδα νεαρών με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρών αντικειμένων, επιτέθηκε και τραυμάτισε 15χρονο και επιπλέον του αφαίρεσαν την τσάντα του, που περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Από την ενδελεχή έρευνα του Τ.Α. Κηφισιάς και την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από το σύνολο του προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και πιστοποιήθηκε η συμμετοχή των ανωτέρω κατηγορουμένων στην προαναφερόμενη επίθεση και τραυματισμό του 15χρονου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε στο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα Ανηλίκων».

Την είδηση, είχε αποκαλύψει στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Τετάρτη, 14 Ιουλίου, ο Σπύρος Λεβειδιώτης.





Προβληματισμό δημιουργούν τα περισταικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Μάλιστα, αίσθηση έχει προκαλέσει η υπόθεση μαχαιρώματος 14χρονου στον Άλιμο από παρέα ανηλίκων. Για αυτό το αιματηρό επεισόδιο, η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει εννέα παιδιά.

