Κορονοϊός - Νότια Κορέα: Πιο αργή μουσική και όριο ταχύτητας στα γυμναστήρια!

Αυστηρά όρια στην ταχύτητα και στον ρυθμό αναπαραγωγής της μουσικής, επιβάλλουν οι Αρχές της χώρας.

Πολλοί αθλούμενοι στα γυμναστήρια βασίζονται σε μια καλή μελωδία για να μπορέσουν να αποδώσουν στην προπόνηση, αλλά στη Νότια Κορέα οι μουσικές τους επιλογές περιορίζονται σημαντικά, σύμφωνα με τους νέους κανόνες προστασίας από την Covid-19.

Στους γνωστούς περιορισμούς, όπως κοινωνικές αποστάσεις και έλεγχο των ταξιδιών, η Νότια Κορέα έχει προσθέσει το προαπαιτούμενο στα γυμναστήρια να μην ακούγεται μουσική με ρυθμό πάνω από 120 beats ανά λεπτό (bpm) κατά τη διάρκεια των ομαδικών ασκήσεων όπως aerobic και spinning.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας λένε ότι το μέτρο έχει ως στόχο να αποτρέψει την πολύ γρήγορη αναπνοή ή τον ιδρώτα, αποφεύγοντας παράλληλα το κλείσιμο των γυμναστηρίων.

Ο κανόνας έχει χαρακτηριστεί γελοίος από ορισμένους υπευθύνους χάραξης πολιτικής της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έκαναν λόγο για «ανοησία» και οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων βλέπουν το μέτρο ως ελάχιστα αποτελεσματικό ή μη ρεαλιστικό να τηρηθεί.

Για τον Kang Hyun-ku, ιδιοκτήτη γυμναστηρίου στη βόρεια Σεούλ, τα γρήγορα funky τραγούδια της K-pop στη λίστα αναπαραγωγής του ήταν η πρωινή του ρουτίνα.

«Η αναπαραγωγή ζωηρών τραγουδιών γίνεται για να ενθαρρύνουμε τα μέλη μας και να ανεβάσουμε τη γενική διάθεση, αλλά το μεγαλύτερο ερώτημά μου είναι αν η κλασική μουσική ή τα τραγούδια των BTS έχει αποδειχθεί ότι έχουν αντίκτυπο στη διάδοση του ιού» δήλωσε ο Kang.

«Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα δικά τους ακουστικά και φορητές συσκευές αυτές τις μέρες, και πώς ελέγχονται οι λίστες αναπαραγωγής τους;» σημείωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας επέβαλε αυστηρά μέτρα κοινωνικής απόστασης στη Σεούλ και τις κοντινές περιοχές από τη Δευτέρα, καθώς η χώρα είναι αντιμέτωπη με νέα αύξηση των κρουσμάτων του SARS-CoV-2, τη μεγαλύτερη από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορoνοϊού.

Οι κανόνες ορίζουν επίσης ότι η ταχύτητα στον διάδρομο στα γυμναστήρια δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 χιλιόμετρα την ώρα και απαγορεύεται η χρήση των ντους.

