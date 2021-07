Κόσμος

Κίνα: πατέρας βρήκε τον γιο του μετά από 25 χρόνια (βίντεο)

Ένα θύμα απαγωγής εντοπίστηκε έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια συνεχόμενων ερευνών.

Συγκίνηση προκαλεί στην Κίνα η επανασύνδεση ενός νεαρού με τους γονείς του, έπειτα από 25 χρόνια. Το παιδί είχε πέσει θύμα απαγωγής, αλλά η οικογένειά του δεν έπαψε ποτέ να τον αναζητεί.

Ένας Κινέζος βρήκε τελικά τον γιο του που είχε απαχθεί και τον έψαχνε για 24 χρόνια σε όλη την Κίνα, μοιράζοντας φυλλάδια στον κόσμο, σε ένα ταξίδι κατά το οποίο εξήντλησε όλες του τις οικονομίες και φορτώθηκε τεράστια χρέη.

Ο 51χρονος Γκούο Γκανγκτάνγκ άρχισε να ψάχνει για τον γιο του μετά την απαγωγή του το 1997 όταν ήταν 2 ετών από το σπίτι τους σε χωριό της ανατολικής επαρχίας Σαντόνγκ.

Οι πρώτες έρευνές του δεν απέφεραν καρπούς, δεν βρήκε κανένα ίχνος του παιδιού του, αλλά ο Γκούο αρνήθηκε να εγκαταλείψει τις προσπάθειες και συνέχισε να ψάχνει για χρόνια.

Άρχισε να ταξιδεύει σε όλη την Κίνα με μια μοτοσικλέτα πάνω στην οποία είχε βάλει σημαία με την φωτογραφία του γιου του και με μια τσάντα γεμάτη με φυλλάδια για να τα μοιράσει στον κόσμο.

Η αστυνομία εντόπισε τον Ιούνιο έναν άνδρα που ταίριαζε στην περιγραφή του γιου του στην κεντρική επαρχία Χενάν, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Αφότου επιβεβαιώθηκε από εξετάσεις DNA ότι επρόκειτο για το παιδί του, προγραμματίστηκε συνάντηση την Κυριακή με τον 26χρονο πλέον γιο του, τον Γκούο Σιντζέν, ο οποίος είναι σήμερα δάσκαλος.

Ο γιος του Γκούο βρέθηκε αφότου το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ξεκίνησε τον Ιανουάριο εκστρατεία σε όλη τη χώρα για να λυθούν ανεξιχνίαστες παλιές υποθέσεις παιδιών που είχαν απαχθεί.

Η αστυνομία εντόπισε και διέσωσε φέτος 2.609 παιδιά που είχαν απαχθεί ή αγνοούνταν, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ενήλικες που είχαν εξαφανιστεί ή απαχθεί όταν ήταν παιδιά. Ένα θύμα εντοπίστηκε έπειτα από 61 χρόνια.

Στο ταξίδι που έκανε με μοτοσικλέτα, ο Γκούο διένυσε περίπου 500.000 χιλιόμετρα και πήγε στις περισσότερες επαρχίες της Κίνας. Επίσης χρειάστηκε 10 μοτοσικλέτες.

Το 2012, ο Γκούο δημιούργησε και ιστότοπο, τον "Τιάνια Σουνκίν", το οποίο σημαίνει: "Βρες την οικογένειά σου φτάνοντας ως την άκρη του κόσμου". Έκτοτε ο ιστότοπος αυτός έχει βοηθήσει δεκάδες ανθρώπους να εντοπίσουν μέλη των οικογενειών τους, δήλωσε ο ίδιος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιστορία του Γκούο Γκανγκτάνγκ έχει καλυφθεί εκτενώς από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια και ενέπνευσε και την ταινία του 2015 που σημείωσε μεγάλη επιτυχία "Lost and Love" με πρωταγωνιστή τον πολύ γνωστό Κινέζο ηθοποιό Άντι Λάου στον ρόλο χαρακτήρα που βασίστηκε στον Γκούο.

"Βρήκα τον γιο μου και θέλω να επιστρέψω στην φυσιολογική ζωή το ταχύτερο δυνατό", λέει τώρα ο ίδιος σε βίντεο που ανήρτησε χθες, Τρίτη, στην σελίδα του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok.

