Οικονομία

Προϋπολογισμός: φορολογικά έσοδα πάνω από το στόχο στο εξάμηνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ικανοποιητική κρίνεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το α΄ εξάμηνο του έτους. Η δήλωση του Θεόδωρου Σκυλακάκη.



Την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης επιβεβαιώνουν τα στοιχεία για την πορεία των φορολογικών εσόδων τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη ο οποίος τόνισε οτι κλειδί για τη διατήρηση της δυναμικής αυτής τους επόμενους κρίσιμους μήνες είναι η μαζική συμμετοχή των πολιτών στην εθνική εκστρατεία εμβολιασμού.

Ειδικότερα ο κ. Θ. Σκυλακάκης, δίνοντας στη δημοσιότητα τα στοιχεία για την πορεία των εσόδων δήλωσε ότι "τον Ιούνιο τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3.332 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 97 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης, η ιδιαίτερη δυναμική της οποίας είναι σημαντικό να διατηρηθεί στους κρίσιμους οικονομικά μήνες που ακολουθούν. Κλειδί για αυτό είναι η συνέχιση της μαζικής συμμετοχής των πολιτών στην εθνική εκστρατεία εμβολιασμού, η εξέλιξη της οποίας αποτελεί το πλέον κρίσιμο μέγεθος όχι μόνο για τη δημόσια υγεία αλλά και για την οικονομική πολιτική για το υπόλοιπο του 2021".

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών θεωρούν ότι ο στόχος που έχει τεθεί για τα έσοδα απο τον τουρισμό εφέτος (στο 45% του 2019) είναι εφικτός. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι η βασική κατεύθυνσή τους είναι η προστασία αυτών που είναι ευάλωτοι σε σχέση με όσους έχουν ισχυρή πιθανότητα νόσησης, δηλαδή δεν έχουν εμβολιαστεί.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12,215 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 12,950 δισ. ερώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 9.232 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 9,088 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9,919 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 6.101 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21,977 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 93 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 93 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 24,045 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 93 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου.

του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 24,045 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 93 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 20,191 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 132 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,068 δισ ευρώ, σύμφωνα με το στόχο.

ανήλθαν σε 2,068 δισ ευρώ, σύμφωνα με το στόχο. Τα έσοδα του Προϋπολογσμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,071 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ανήλθαν σε 2,071 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,702 δισ ευρώ αυξημένο κατά 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,126 δισ ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 58 εκατ. ευρώ.

ανήλθαν σε 4,126 δισ ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 58 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρου ς ανήλθαν σε 3,332 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 97 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

ς ανήλθαν σε 3,332 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 97 εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Οι επιστροφές εσόδων του Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε 424 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το στόχο.

του Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε 424 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το στόχο. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 389 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021 ανήλθαν στα 34,192 δισ ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 641 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου (34,834 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Η υποεκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 471 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των επιχορηγήσεων προς ΟΚΑ ύψους 459 εκατ. ευρώ. Αναμένεται πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως το τέλος του έτους.

Αντίθετα, οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 673 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.

Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε περίπου στα επίπεδα του στόχου, παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 19 εκατ. ευρώ ή 0,5%. Σημειώνεται το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι πρώτες πληρωμές ύψους 39 εκατ. ευρώ έλαβαν χώρα για προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου, έχει ως εξής:

η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.748 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1,618 δισ ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1,108 δισ ευρώ από το ΠΔΕ,

η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 611 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,

η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 155 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία,

η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 333 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 84 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και

οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 5,965 δισ ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.