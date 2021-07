Κοινωνία

Κίνηση - Μεσογείων: κλειστή για 9 ώρες και στα δύο ρεύματα

Σε ποιο σημείο θα υπάρξει πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από τις 22:30 της Παρασκευής (16/7) έως τις 07:00 ώρα του Σαββάτου (17/7), θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λ. Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αγίας Παρασκευής, ως εξής:

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίας Τριάδος και Σαλαμίνος , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα .

, στο . Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Απ. Παύλου και Ταϋγέτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Παλλήνη.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Στην κατεύθυνση από Αθήνα προς Παλλήνη:

Τα λεωφορεία Ο.Α.Σ.Α. και τα βαρέα οχήματα θα κινούνται μέσω της διαδρομής:

Αριστερά Χαλανδρίου – ευθεία Αγίας Παρασκευής – δεξιά Θησέως – Δουκ. Πλακεντίας – παράδρομος Αττικής Οδού – δεξιά Αλ. Παναγούλη – συνέχεια Κλεισθένους – Λ. Μεσογείων.

Τα οχήματα ( πλην λεωφορείων Ο.Α.Σ.Α. και βαρέων) θα κινούνται μέσω της διαδρομής:

Δεξιά Ηρώων Πολυτεχνείου – αριστερά Τόμπρα – δεξιά Αγίου Ιωάννου – αριστερά Ασημακοπούλου – συνέχεια Ύδρας – δεξιά Λ. Μεσογείων.

Στην κατεύθυνση από Παλλήνη προς Αθήνα:

Τα λεωφορεία Ο.Α.Σ.Α. και τα βαρέα οχήματα θα κινούνται μέσω της διαδρομής:

Κλεισθένους - αριστερά Αλ. Παναγούλη - παράδρομος Αττικής Οδού– Δουκ. Πλακεντίας - αριστερά Αγίας Παρασκευής – συνέχεια Χαλανδρίου.

Τα οχήματα ( πλην λεωφορείων Ο.Α.Σ.Α. και βαρέων) θα κινούνται μέσω της διαδρομής:

Δεξιά Αγίας Τριάδος – αριστερά Δημοσθένους – αριστερά Δερβενακίων – συνέχεια Ελληνοσερβικής Φιλίας – αριστερά Σουλίου – αριστερά Χαλανδρίου –Λ. Μεσογείων.

Στην σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, υπογραμμίζεται πως «Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.»

