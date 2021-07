Κόσμος

Ολλανδία: Πέθανε ο δημοσιογράφος που δέχθηκε πυροβολισμούς

Πέθανε ο Πέτερ Ντε Βρις, ο οποίος είχε δεχθεί πυροβολισμούς στο Άμστερνταμ.

Ο ολλανδός δημοσιογράφος Πέτερ Ντε Βρις, ο οποίος είχε δεχτεί πυροβολισμούς σε έναν δρόμο στο Άμστερνταμ και είχε τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε στα τραύματά του, όπως μετέδωσε το RTL .

Ο Ντε Βρις είχε γίνει γνωστός για τις έρευνές του που έχουν φέρει στο φως εγκλήματα του ολλανδικού υποκόσμου.

Ο Ντε Βρις κέρδισε το 2008 ένα διεθνές βραβείο Emmy στην κατηγορία επικαιρότητας για τις έρευνες του στην υπόθεση εξαφάνισης της εφήβου Νάταλι Χολογουέι στην Αρούμπα το 2005.

