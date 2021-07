Πολιτική

Λοβέρδος: Εκτός Βουλής οι ανεμβολίαστοι βουλευτές

Πρόταση για περιοριστικά μέτρα στους βουλευτές που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19, έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ.

Πρόταση να μην έρχονται στη Βουλή, αλλά να μιλάνε από το σπίτι τους, όσοι βουλευτές - ενώ δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας - δεν έχουν εμβολιαστεί, έκανε από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος.

Σε παρέμβαση του, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την παράταση του προγράμματος “Ηρακλής”, ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι θα πρέπει όλοι οι βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, να εμβολιαστούν και όσοι αρνούνται, να μην τους επιτρέπεται να παίρνουν τον λόγο από το βήμα της Ολομέλειας, αλλά να τοποθετούνται από το σπίτι ή το γραφείο τους, μέσω τηλεδιάσκεψης.

