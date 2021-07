Κοινωνία

Λάρισα: Απάτη μέσω υπολογιστών με “χρυσή λεία”

Χάκερς "ξάφρισαν" τους λογαριασμούς πολιτών. Πώς δρούσαν, πώς έφθασαν στα ίχνη τους οι Αρχές.

Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, για απλή συνέργεια σε τετελεσμένες απάτες με υπολογιστή, κατ’ εξακολούθηση, καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής, ατόμων, για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτες με υπολογιστή, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι άγνωστοι δράστες αρχικά καλούσαν στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας των θυμάτων από ιντερνετική τηλεφωνική σύνδεση, η οποία εμφανιζόταν με πρόθεμα εξωτερικού και μιλώντας την αγγλική γλώσσα συστήνονταν ως υπάλληλοι-τεχνικοί εταιρείας, προφασιζόμενοι δήθεν πρόβλημα στις τηλεφωνικές τους συσκευές λόγω σωρείας κυβερνοεπιθέσεων.

Στη συνέχεια, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και με το πρόσχημα επίλυσης των προβλημάτων ή εντοπισμού των δήθεν «δραστών» των κυβερνοεπιθέσεων, έπειθαν τα θύματά τους να εγκαταστήσουν προγράμματα απομακρυσμένης πρόσβασης, αποκτώντας έτσι πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών τους συσκευών και ακολούθως μετέφεραν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή τα μετέτρεπαν σε κρυπτονομίσματα.

Επιπροσθέτως, οι δράστες ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποίησαν άλλα άτομα, χωρίς να το γνωρίζουν τα ίδια, ως ενδιάμεσους μεταφορείς του «μαύρου χρήματος» (money mules) είτε για να αποκρύψουν τα ίχνη τους είτε σε περίπτωση που διαπίστωναν ότι τα θύματά τους δε διέθεταν αρκετά χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι άγνωστοι δράστες κατά το χρονικό διάστημα από 20-03-2021 έως 26-04-2021 διέπραξαν συνολικά 12 περιπτώσεις απάτης, 11 τετελεσμένες και μία απόπειρα, αποκομίζοντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 109.700 ευρώ.

Σε βάρος του ημεδαπού σχηματίσθηκε δικογραφία για απλή συνέργεια, καθόσον προέκυψε η εμπλοκή του σε τέσσερις εκ των προαναφερομένων τετελεσμένων απατών, ο οποίος χρησιμοποιούμενος από τους δράστες ως μεταφορέας «μαύρου χρήματος» (money mule), τους βοήθησε να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος. Σημειώνεται ότι την 14-04-2021, αστυνομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας κατέσχεσαν από την κατοχή του ημεδαπού έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop) και ένα κινητό τηλέφωνο. Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.