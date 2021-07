Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη - Τραυματισμός από βουτιά: Στην Εντατική ξανά ο 16χρονος

Συνεχίζεται η αγωνία για το άτυχο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε όταν έκανε βουτιά στη θάλασσα, στα Φαλάσαρνα Χανίων.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ εισήχθη εκ νέου ο 16χρονος Νικόλας, που πριν από δέκα ημέρες, είχε τραυματιστεί όταν έκανε βουτιά στη θάλασσα, στα Φαλάσαρνα Χανίων.

Ο 16χρονος Νικόλας, 8 μέρες μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, παρουσίασε λοίμωξη του αναπνευστικού, με υψηλό πυρετό, η οποία toυ επέφερε σηπτικό σοκ. Έτσι, οι γιατροί τον μετέφεραν ξανά στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένος.

Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι καθώς ήδη η υγεία του παιδιού, σύμφωνα και με το διοικητή του Νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, παρουσιάζει βελτίωση.

Η οικογένεια του Νικόλα, στέκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του. Ο άτυχος 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι βουτώντας στη θάλασσα και θα χρειαστεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν είναι σε θέσει να κινήσει τα άκρα του.

