Καιρός: καύσωνας, μπόρες και βοριάδες την Παρασκευή

Που θα δείξει πάνω από 40 βαθμούς ο υδράργυρος. Που θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Παρασκευή, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τις απογευματινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα ανατολικά, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά αίθριος καιρός. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι-νοτιοανατολικοί, έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός και μόνο στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τις απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, έως 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 22 έως 37-39 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται καιρός γενικά αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα νησιά και τα παραθαλάσσια τμήματα, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 20 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα παραθαλάσσια τμήματα, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στην νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αναμένεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα δυτικά και τα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, όμως στα ανατολικά ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Για την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί στα δυτικά και τα νότια, 4 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ασθενείς μεταβλητοί και ανατολικοί-βορειοανατολικοί πρόσκαιρα το πρωί στα βόρεια, έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές.

