Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Πορτοκαλί συναγερμός σε 6 περιοχές της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έως και επταπλασιασμός των κρουσμάτων σε ορισμένα νησιά. Υποχρεωτικά τεστ σε εργαζόμενους. Νέα μέτρα για τις κατασκηνώσεις.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, για την έκρηξη των κρουσμάτων κορονοϊού την τελευταία εβδομάδα.

Όπως ανέφερε, μέσα σε μία εβδομάδα, τετραπλασιάστηκαν τα κρούσματα στη Μύκονο, διπλασιάστηκαν στο Ρέθυμνο, σχεδόν τριπλασιάστηκαν στο Ηράκλειο, υπερπενταπλασιάστηκαν στην Ίο, υπερδιπλασιάστηκαν στη Σαντορίνη και επταπλασιάστηκαν στην Πάρο.

Οι περιοχές αυτές τίθενται σε πορτοκαλί επίπεδο αυξημένης επιτήρησης, και οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στην εστίαση και στον τουρισμό θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά τεστ δύο φορές την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ο επιδημιολογικός χάρτης της χώρας διαμορφώνεται ως εξής:

Στο πορτοκαλί επίπεδο ανεβαίνουν οι Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Ιωαννίνων, Αν. Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Λάρισας, καθώς και οι Δήμοι Σαλαμίνας και Πάρου.

Στο κίτρινο επίπεδο ανεβαίνουν οι Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Άνδρου, Αχαΐας, Κοζάνης, Τήνου, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Σύρου, Λέσβου, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Αρκαδίας, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και οι Δήμοι Ικαρίας, Λέρου, Κύθνου, Λευκάδας, Μήλου, Σερίφου, Αντίπαρου και Χίου.

Νέα μέτρα στις κατασκηνώσεις

Τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού προκάλεσαν και νέα δεδομένα στις κατασκηνώσεις. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς υπάρχει η εισήγηση της Επιτροπής, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι και οι κατασκηνωτές, προκειμένου να μπουν στην κατασκήνωση θα πρέπει να υποδείξουν το αρνητικό rapid test ή self test. Τα παιδιά θα ελέγχονται με self test μια φορά την εβδομάδα και οι εργαζόμενοι δύο. Επίσης δεν θα επιτρέπονται οι επισκέψεις εκτός αν έχει παραστεί μεγάλη ανάγκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Σάμο: Εκκενώνονται ξενοδοχεία και σπίτια (βίντεο)

Λάρισα: Απάτη μέσω υπολογιστών με “χρυσή λεία”

Χαλκιδική: 12χρονη έσωσε λουόμενο από πνιγμό