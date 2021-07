Οικονομία

Αεροπορική κίνηση: αύξηση στις αφίξεις κατά 1250%

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από την σύγκριση του φετινού πρώτου εξαμήνου με το αντίστοιχο του 2020.

Σταθερή ανοδική πορεία στην διακίνηση επιβατών (+) 432,7% και στις αφίξεις από το εξωτερικό (+) 1.250,9% τον Ιούνιο του 2021 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020 καταγράφουν τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) .

Τα συνολικά στατιστικά στοιχεία πρώτου εξαμήνου 2021, από όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας, συνεχίζουν όμως να αποτυπώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει στις αερομεταφορές η πανδημία της νόσου Covid-19 από τον Μάρτιο του 2020 όπου τέθηκαν σε ισχύ οι πρώτες απαγορεύσεις/περιορισμοί πτήσεων, καταγράφοντας μια μικρή πτώση (-) 2,8% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη σεζόν, ενώ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019 η πτώση φτάνει το (-) 72,7%.

Μειώνονται οι απώλειες στην επιβατική κίνηση

Ειδικότερα, από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το εξάμηνο Ιανουαρίου/Ιουνίου του 2021 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τους 6.015.373 επιβάτες παρουσιάζοντας πτώση 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν διακινηθεί 6.188.389 επιβάτες.

Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας, είχαμε θετικό πρόσημο καθώς ανήλθαν στις 100.257 από τις οποίες 60.244 ήταν εσωτερικού και 40.013 εξωτερικού παρουσιάζοντας άνοδο 16,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 85.790 πτήσεις.

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το α΄ εξάμηνο του 2019 που οι πτήσεις ήταν 219.442 υπάρχει πτώση 54,3% και στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που ήταν 22.047.719 το 2019, τώρα για το ίδιο εξάμηνο υπάρχει πτώση 72,7%.

Σταθερά ανοδική πορεία στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού

Τα νέα δεδομένα στη μάχη κατά της πανδημίας και τα μετρά που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τις αφίξεις από το εξωτερικό (προϋπόθεση εισόδου στην Ελλάδα με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ ή βεβαίωση νόσησης) έχουν οδηγήσει στην αύξηση των ταξιδιωτών που προτιμούν την χώρα μας για τις διακοπές τους.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού φέτος τον Ιούνιο ήρθαν 1.181.771 ταξιδιώτες, ενώ τον Ιούνιο του 2020 είχαν αφιχθεί μόλις 87.481 επιβάτες, ποσοστό αύξησης 1.250,9%. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων (εσωτερικού και εξωτερικού) ανήλθε στις 39.085 καταγράφοντας επίσης άνοδο 201,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 12.967 πτήσεις. Ο συνολικός αριθμός διακινηθέντων επιβατών (αφίξεις/αναχωρήσεις) έφτασε τους 3.101.422 επιβάτες παρουσιάζοντας άνοδο 432,7% σε σχέση με την διακίνηση επιβατών του ΄20 που ήταν 582.235 διακινούμενοι επιβάτες.

Συγκρίνοντας τα αεροπορικά δεδομένα από τα στατιστικά στοιχειά για τον Ιούνιο του 2021 σε σχέση με τα στοιχεία του Ιουνίου 2019 που δεν υπήρχε η νόσος Covid-19 και οι περιορισμοί στις πτήσεις, οι αφίξεις των επιβατών εξωτερικού παρουσιάζουν μείωση 46,2% (ήταν 2.195.531) και η συνολική επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια πτώση 46,1% (ήταν 5.749.171).

