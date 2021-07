Αθλητικά

Κορονοϊός - Ολυμπιακοί Αγώνες: Κρούσματα στην ελληνική αποστολή

Τρία κρούσματα εντοπίστηκαν, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

(εικόνα αρχείου)

Προβλήματα με τον κορονοϊό προέκυψαν και με την ελληνική αποστολή που θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) ανακοίνωσε ότι έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για ένα κρούσμα κορονοϊού στην Ολυμπιακή ομάδα σε αθλητή της ιστιοπλοΐας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, ο αθλητής βρίσκεται σε καραντίνα και με τη συμπλήρωση των 14 ημερών θα υποβληθεί σε νέο τεστ κορονοϊού. Σε περίπτωση που είναι αρνητικό θα γίνει προσπάθεια να αναχωρήσει αμέσως για το Τόκιο, ώστε να προλάβει να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν άλλα δύο κρούσματα (το ένα αφορά μέλος της ομάδας κολύμβησης και το άλλο συνοδό της αποστολής).

