Υγεία - Περιβάλλον

Μώραλης: Ο κορονοϊός με συνάντησε διπλά εμβολιασμένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικός στον ιό διαγνώστηκε ο δήμαρχος Πειραιά. Τι αναφέρει ο ίδιος για την κατάσταση της υγείας του.

Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Όπως αναφέρει, έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, εδώ και καιρό. Περιγράφει πως τα συμπτώματα που έχει, μοιάζουν με εκείνα ενός μικρού κρυώματος.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ευτυχώς που ο ιός με “συνάντησε” εχθές διπλά εμβολιασμένο. Λόγω του εμβολιασμού, τον οποίο έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα, μοιάζει σαν ένα μικρό κρύωμα με μοναδική συνέπεια κάποιες μέρες στην απομόνωση. Αν δεν είχα εμβολιαστεί κατά πάσα πιθανότητα τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Άλλωστε ο σκοπός της δημοσιοποίησης της θετικότητας μου είναι ένας και μοναδικός. Να πειστούν και οι λίγοι δύσπιστοι ότι το εμβόλιο είναι ο μοναδικός και σίγουρα ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας.»

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Σάμο: Εκκενώνονται ξενοδοχεία και σπίτια (βίντεο)

Σταϊκούρας: 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών της πανδημίας

Κορονοϊός - Ολυμπιακοί Αγώνες: Κρούσματα στην ελληνική αποστολή