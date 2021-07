Life

Ζάκυνθος: “Κορονοπάρτι” εν πλω σταμάτησε το Λιμενικό

Οι Αρχές παρακολουθούσαν τις οργανωμένες κινήσεις τουριστών και προσέγγισαν τη νύχτα το σκάφος. Συλλήψεις και πρόστιμα.

Ένα οργανωμένο κορονοπάρτι εν πλω “χάλασε” το Λιμενικό στη Ζάκυνθο, αξιοποιώντας πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις αλλοδαπών τουριστών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Λιμενική Αρχή Ζακύνθου ενημερώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα ότι αλλοδαποί τουρίστες επιβιβάζονται σε τουριστικά λεωφορεία προκειμένου να μεταβούν σε Ε/Γ -Τ/Ρ σκάφος για να πραγματοποιηθεί εκδήλωση διασκέδασης εν πλω.

Άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου Ζακύνθου έσπευσαν στην περιοχή και διενέργησαν καταμέτρηση επιβατών και έλεγχο τήρησης μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού COVID-19, πριν τον απόπλου του Ε/Γ -Τ/Ρ σκάφους, χωρίς να διαπιστωθούν παραβάσεις.

Στη συνέχεια, βραδινές ώρες, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχή Ζακύνθου προσέγγισαν με ταχύπλοο σκάφος το ανωτέρω Ε/Γ -Τ/Ρ, όπου διαπίστωσαν ότι πραγματοποιείτο εκδήλωση διασκέδασης και ακολούθως το σκάφος, συνοδεία περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οδηγήθηκε στον λιμένα Ζακύνθου.

Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν τα μέλη του πληρώματος του εν λόγω σκάφους καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ενώ κινήθηκε και η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου.

