Ολυμπιακός: Το “αντίο” στον Ζοζέ Σα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας ανακοινώθηκε από την αγγλική Γουλβς. Πόσα χρήματα βάζουν στο ταμείο οι “ερυθρόλευκοι”.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά το απόγευμα της Πέμπτης η μεταγραφή του Ζοζέ Σα από τον Ολυμπιακό στη Γουλβς, με τους “λύκους” να ανακοινώνουν κι επίσημα την απόκτηση του Πορτογάλου γκολκίπερ και τους “ερυθρόλευκους” να βάζουν στο ταμείο τους ένα ποσό που προσεγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ.

Ο Σα υπέγραψε ήδη το συμβόλαιό του, που θα έχει διάρκεια έως το 2024 και θα αντικαταστήσει τον συμπατριώτη του Ρουί Πατρίσιο, ο οποίος έφυγε προ ημερών για τη Ρόμα, με ένα ποσό κοντά στα 11,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Από την πώληση του Σα, ο Ολυμπιακός - που φρόντισε ήδη να βρει τον “διάδοχό” του στο πρόσωπο του διεθνούς Τσέχου τερματοφύλακα Τόμας Βάτσλικ - κράτησε και ποσοστό μεταπώλησης 15%.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Ζοζέ Σα απ’ τη Γουλβς, ο Ολυμπιακός με μήνυμα που ανέβασε στα social media, ευχαρίστησε τον Πορτογάλο τερματοφύλακα για την προσφορά του. Ο Σα αγωνίστηκε στους Πειραιώτες από το 2018 έως το 2021, μετρώντας συνολικά 124 επίσημους αγώνες.

«Ζοζέ σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου!» ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του για τον Σα, ο Ολυμπιακός.

Ζοζέ σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου! / Thank you for everything @josesaoficial in Olympiacos, best of luck and many successes! ??????? #Olympiacos #JoseSa #ThankYou #Goalkeeper pic.twitter.com/OG1t735uRT