Κοινωνία

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Ραγδαία αύξηση στις κλήσεις από παιδιά

Αυξημένες οι κλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ανησυχητικά θέματα, όπως: αυτοκτονικός ιδεασμός, ενδοοικογενειακή βία και εξαφανίσεις.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης, «ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» στην Αγία Παρασκευή, κατά την οποία παρουσίασε τα κρίσιμα θέματα των παιδιών και των οικογενειών τους που στήριξε μέσα από τις δράσεις του το Α΄ Εξάμηνο του 2021.

Ο Οργανισμός κατά το κρίσιμο αυτό εξάμηνο διατήρησε τα ισχυρά του αντανακλαστικά και ανταποκρίθηκε με αυξημένο αίσθημα ευθύνης και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στις αυξημένες κλήσεις στις τρεις Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης που διαχειρίζεται, με διαρκώς αυξανόμενα τα αιτήματα των παιδιών και των οικογενειών τους στην Ελλάδα. Μέσα από νέες δράσεις και πρωτοβουλίες, μέσα από νέες στρατηγικές συνεργασίες και καινοτόμες υπηρεσίες ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε με ταχύτητα και κινητοποιήθηκε άμεσα για κάθε νέο αίτημα. Ωστόσο, οι ανάγκες των παιδιών αυξάνονται με δραματικό ρυθμό ενώ οι συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Τηρώντας πιστά, εδώ και 25 χρόνια, τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας προς την ελληνική κοινωνία παρουσιάζουμε και φέτος τον καθιερωμένο απολογισμό των δράσεών μας για το Α’ Εξάμηνο του 2021. Το διάστημα αυτό που σημαδεύτηκε από την πανδημία του κορωνοιού, χρειάστηκε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταπεξέλθουμε με ποιότητα και αποτελεσματικότητα στα διαρκώς αυξανόμενα αιτήματα και στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Χάρη πάντα στη δική σας στήριξη, στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του έμπειρου προσωπικού μας, με σεβασμό και σταθερή συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς καταφέραμε να στηρίξουμε με ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες - 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες τον χρόνο - δωρεάν και πανελλαδικά, 23.878 παιδιά και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, στις έκτακτες δυσμενείς συνθήκες κληθήκαμε μέσα από πληθώρα αναφορών και στις 3 Γραμμές Βοήθειας του Οργανισμού, να διαχειριστούμε σε καθημερινή βάση άκρως ανησυχητικά φαινόμενα και υποθέσεις παιδιών όπως, παιδιά που εξαφανίζονται, παιδιά που εκφράζουν την πρόθεση να αυτοκτονήσουν, παιδιά με ενεργή ψυχοπαθολογία, γυναίκες που βιώνουν τη φρίκη της ενδοοικογενειακής βίας», τόνισε ο κος Γιαννόπουλος ο οποίος συμπλήρωσε:

«Σήμερα είμαστε εδώ όχι μόνο για να παραθέσουμε απλούς αριθμούς, αλλά κυρίως για να φέρουμε στο φως ό,τι κρύβεται πίσω από αυτούς: τις παράπλευρες απώλειες της πανδημίας στις υπηρεσίες που παρέχουμε στα παιδιά, αλλά κυρίως την επιτακτική ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να προληφθούν και να εξαλειφθούν αποτελεσματικά τα κρίσιμα αυτά φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας, ακολουθώντας την προτροπή του μικρού μας ιδρυτή, Ανδρέα: “Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε”. Θέλουμε να λειτουργούμε έτσι, ώστε να συμπληρώνουμε τους θεσμούς. Βοηθάμε τις υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, προσφέρουμε εκπαίδευση σε συνεργασία με διεθνούς φορείς και αναπληρώνουμε κενά με στόχο πάντα να ενδυναμώσουμε τον ρόλο των αρμόδιων δημόσιων φορέων. Είναι σημαντικό ότι οι Δημοτικές Αστυνομίες εκπαιδεύονται από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος στις περιπτώσεις εξαφανίσεων και να ακολουθείται ένα πρωτόκολλο που διασφαλίζει ότι όλα γίνονται με τον ταχύτερο και καλύτερο δυνατό τρόπο για την ανεύρεση παιδιών, νέων και ενηλίκων που εξαφανίζονται. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που την 25η Μαΐου ενώσαμε δυνάμεις με την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική , τις Ένοπλες Δυνάμεις και άλλους φορείς της “πρώτης γραμμής” για να αντιμετωπίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τις περιπτώσεις των εξαφανίσεων παιδιών και ενηλίκων».

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου έγινε παρουσίαση των πρωτοβουλιών και δράσεων που ανέλαβε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μπροστά στα συγκλονιστικά φαινόμενα που οξύνθηκαν από την υγειονομική κρίση και απασχόλησαν την κοινή γνώμη, όπως η σεξουαλική κακοποίηση, το bullying ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η ενδοοικογενειακή βία. Συγκεκριμένα:

Ενεργή συμμετοχή στην καμπανιά metoogreece.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Καμπάνια #ΜένειΜυστικό υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας και διαδικτυακό ψήφισμα, με αφορμή το πλήθος των καταγγελιών και της επικαιρότητας

Ενημερωτικές δράσεις «Μένουμε Online με ασφάλεια» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

Ενημερωτικές δράσεις «Πες μου ότι σου κάνουν bullying» με αφορμή την Εθνική Σχολική Ημέρα ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό

Συμμέτοχη στην καμπάνια «Stop Bullying» - ένα ηχηρό μήνυμα στα σχολεία της χώρας και μέσω της έκδοσης συλλεκτικών γραμματοσήμων σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ

Συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, τις Ένοπλες Δυνάμεις και άλλους φορείς της “πρώτης γραμμής” και Εκπαιδεύσεις της Δημοτικής Αστυνομίας με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση για τις περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, με αφορμή την 25η Μαΐου – Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά

Έμφαση, επίσης, δόθηκε στις νέες δράσεις και υπηρεσίες που λόγω των νέων συνθηκών σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν άμεσα από τον Οργανισμό. Αναλυτικά:

Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης, «ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» σε νέο κτίριο στην Αγ. Παρασκευή, όπου στεγάζονται όλες οι δωρεάν υπηρεσίες του Οργανισμού στην Αττική για κάθε παιδί και οικογένεια στην Ελλάδα

σε νέο κτίριο στην Αγ. Παρασκευή, όπου στεγάζονται όλες οι δωρεάν υπηρεσίες του Οργανισμού στην Αττική για κάθε παιδί και οικογένεια στην Ελλάδα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας και θέλοντας να εξασφαλίσει σε κάθε στάδιο την απόλυτη τήρηση των κανόνων υγιεινής δημιούργησε 12 Κέντρα Διαχείρισης και Φροντίδας μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης με την πολύτιμη υποστήριξη της Pitsos. Η εταιρεία Pitsos προχώρησε σε δωρεά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, ώστε όλα τα μεταχειρισμένα είδη ένδυσης που παραλαμβάνει ο Οργανισμός να παραδίδονται στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης σε άριστη κατάσταση και έτοιμα προς χρήση. Τα 12 νέα Κέντρα διαχείρισης και φροντίδας μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, συστεγάζονται με τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας σε Αθήνα, Νέα Μάκρη Αττικής, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Πύργο, Τρίπολη, Κόρινθο, Χαλκίδα, Χανιά και Ρέθυμνο

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προνόησε να εισάγει εν μέσω πανδημίας τη νέα εφαρμογή Chat 1056 : έναν νέο τρόπο επικοινωνίας, για να αισθάνονται παιδιά και νέοι την ασφάλεια να επικοινωνούν με γραπτά μηνύματα

Λειτουργία του Πανελλήνιου Κέντρου και Ακαδημία Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Smile Academy : το σύνολο των δράσεων στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, από τα παιδιά, τους γονείς / κηδεμόνες και κάθε ευαισθητοποιημένο ενήλικα που εργάζεται υπέρ της παιδικής ευημερίας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιήθηκαν με ασφάλεια, απομακρυσμένα και διαδικτυακά, με την ευγενική χορηγία της CISCO.

Στρατηγική συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βασική επιδίωξη την υλοποίηση Παιδιατρικής Κατ΄οίκον νοσηλείας παιδιών με σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας

Παρουσίαση της Νέας Κινητής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που βρίσκεται στη διάθεση του ΕΚΑΒ και η οποία καλύπτει όλη τη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Έναρξη στην Ελλάδα του προγράμματος ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο «GET DIGITAL» του Facebook με αποκλειστικό συνεργάτη «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Λειτουργία του «NetAcad» της Ακαδημίας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Smile Academy από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Έναρξη λειτουργίας του 2ου Κοινωνικού Πολυϊατρείου για Παιδιά στη μνήμη του Γιώργου Καραϊβάζ.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, το Επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία στους βασικούς άξονες της πρόληψης, της παρέμβασης και της θεραπείας τόνισε ότι όλες οι κλήσεις που απευθύνθηκαν και στις 3 Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης για να ζητήσουν βοήθεια σε θέματα βίας και κακοποίησης αυξήθηκαν. Αφορούσαν στην πλειοψηφία τους αγόρια, αλλά όταν καλούσαν παιδιά οι κλήσεις πραγματοποιούνταν από κορίτσια. Φαίνεται ότι εξακολουθεί να παραμένει ταμπού η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία του Α’ Εξάμηνο του 2021 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε:

10.453 παιδιά στον τομέα της Βίας

194 παιδιά και 38 ενήλικες στον τομέα της Εξαφάνισης

2.725 παιδιά στον τομέα της Υγείας

10.506 παιδιά με προβλήματα διαβίωσης

Σύμφωνα, επίσης, με τα στοιχεία, το Α’ εξάμηνο του 2021, καταγράφηκε ραγδαία αύξηση στα περιστατικά παιδιών σε κίνδυνο σε σχέση με το Α εξάμηνο του 2020.

Συγκεκριμένα, στον άξονα της Βίας σημειώθηκε αύξηση:

144% στις παρεμβάσεις πρόληψης με θεματική τη διαχείριση της πανδημίας.

στις παρεμβάσεις πρόληψης με θεματική τη διαχείριση της πανδημίας. 27,78% στις παρεμβάσεις πρόληψης σε γονείς/κηδεμόνες με θεματική τη σεξουαλική κακοποίηση

41,29% στις ανώνυμες και επώνυμες αναφορές στη Γραμμή SOS 1056, για παιδιά σε κίνδυνο. Ωστόσο, τα ποσοστά αναφορών σεξουαλικής κακοποίησης παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά

41,38% στις ανώνυμες και επώνυμες αναφορές στη Γραμμή SOS 1056 για εφήβους

1.000% στις κλήσεις από γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας

64% στον αριθμό των παιδιών από 0 έως 6 ετών για τα οποία πραγματοποιήθηκε επιτόπια παρέμβαση.

81,69% για παιδιά που έχουν κακοποιηθεί ή κακοποιούνται

248,89% για παιδιών που εξέφρασαν αυτοκτονικό ιδεασμό

25,53% στις επιτόπιες παρεμβάσεις για παιδιά που διέτρεχαν άμεσα κίνδυνο

53,04% σε διαταραχές (αναπτυξιακές, προσωπικότητας, πρόσληψης τροφής κ.λπ.)

Επίσης, στον άξονα των Εξαφανίσεων σημειώθηκε αύξηση:

19,75% στις κλήσεις που διαχειρίστηκε στη Γραμμή 116000

στις κλήσεις που διαχειρίστηκε στη Γραμμή 116000 12,96% στον αριθμό των παιδιών που εξαφανίστηκαν

52% στον αριθμό των ενηλίκων που εξαφανίστηκαν

