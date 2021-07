Κόσμος

Γερμανία - Πλημμύρες: δεκάδες νεκροί και μεγάλες καταστροφές (εικόνες)

Θρήνος στην χώρα για τους ανθρώπους που χάθηκαν από το "ξέσπασμα" της Φύσης.

Οι γερμανικές Αρχές ανέφεραν απόψε ότι αναμένουν πως οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τις δυτικές περιοχές της χώρας θα φτάσουν τουλάχιστον τους 58, αναθεωρώντας τον προηγούμενο απολογισμό που έκανε λόγο για 45 θύματα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν άλλοι τέσσερις νεκροί, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα «τουλάχιστον 30» σε αυτήν την περιοχή. Στη Ρηνανία-Παλατινάτο οι αρχές έκαναν λόγο για άλλους 9 νεκρούς, πέραν των 19 που είχαν ήδη ανακοινωθεί νωρίτερα.

Για τον κίνδυνο λεηλασιών σε καταστήματα και σπίτια στις περιοχές της δυτικής Γερμανίας που έχουν πλημμυρίσει προειδοποιεί η Αστυνομία, έπειτα από καταγγελίες για τουλάχιστον τρία περιστατικά σε κοσμηματοπωλεία, σούπερ μάρκετ και φαρμακεία.

'Ήδη συνελήφθη ένας ύποπτος σε κοσμηματοπωλείο στην πόλη Στόλτμπεργκ κοντά στο 'Ααχεν, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε πολλά σημεία της περιοχής για την προστασία καταστημάτων και οικιών.

Έκκληση Μέρκελ από τις ΗΠΑ

Η καγκελάριος Μέρκελ ανησυχεί για τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων και καλεί σε δράση από την Ουάσινγκτον όπου αναγορεύτηκε επίτιμη διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, ενώ κάλεσε επίσης σε επαγρύπνηση για τον κορονοϊό.

«Έχουμε όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πλημμύρες που βιώνουν κάποια τμήματα της Γερμανίας αυτή τη στιγμή και οι οποίες είναι πραγματικά δραματικές με πολλούς τραγικούς θανάτους, είναι ένα παράδειγμα γι αυτό. Αν κοιτάξουμε τα ετήσια στοιχεία, τότε θα διαπιστώσουμε ότι πάντα υπήρχαν καταιγίδες και πλημμύρες, αλλά η συχνότητα είναι απλά ανησυχητική και μας ωθεί να δράσουμε», είπε η Γερμανίδα καγκελάριος σήμερα κατά την αναγόρευσή της σε επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Η Μέρκελ ανέφερε επίσης τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια ως ένα άλλο παράδειγμα.

Η Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε επίσης ότι «η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκόβη το φθινόπωρο πρέπει να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τις αυτοδεσμεύσεις των χωρών. Είναι πολύ, πολύ καλό νέο το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επέστρεψαν και έχουν προτείνει αρκετά φιλόδοξους στόχους. Αυτό φυσικά αλλάζει εντελώς τον κόσμο, επειδή μία από τις μεγάλες χώρες που εκπέμπουν αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συμμετέχει επίσης τώρα και επειδή θέτει υπό πίεση φυσικά και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της Κίνας και άλλων ανεπτυγμένων χωρών όπως η Ιαπωνία, για παράδειγμα».

Η Μέρκελ τόνισε τη σημασία του μετασχηματισμού προς την κλιματική ουδετερότητα. «Θα υπάρξουν πολλές εκστρατείες για την αποδοχή της, διότι όποιος τροφοδοτείται με ρεύμα από αιολική ενέργεια, δεν θα παρατηρήσει τη διαφορά, όποιος όμως έχει μια ανεμογεννήτρια δίπλα στο σπίτι του θα διαπιστώσει πολύ καλά τη διαφορά. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και η κοινωνική ισορροπία», πρόσθεσε.