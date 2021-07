Οικονομία

Κορονοϊός - Εστίαση: πρεμιέρα για τα νέα μέτρα και εντατικοί έλεγχοι

Πώς λειτουργούν από σήμερα εστίαση, χώροι ψυχαγωγίας και κέντρα διασκέδασης. Τι ισχύει για τους ανεμβολίαστους.

Εστίαση, χώροι ψυχαγωγίας και κέντρα διασκέδασης λειτουργούν από σήμερα με νέο καθεστώς ενώ όπως έχουν δηλώσει κυβερνητικά στελέχη, οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των μέτρων.

Εστίαση, χώροι ψυχαγωγίας και κέντρα διασκέδασης θα λειτουργούν ως εξής:

Έως 31 Αυγούστου σε όλους τους χώρους ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο καθήμενων πελατών

Από 16 Ιουλίου και έως 31 Αυγούστου κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας (εστιατόρια, κινηματογράφοι, θέατρα) μπορούν να λειτουργούν μόνο ως αμιγείς (covid free) στο 85% της χωρητικότητάς τους

Ειδικά για τα κλειστά κέντρα διασκέδασης επιτρέπονται μόνο αμιγείς χώροι με κάλυψη του 85% της ωφέλιμης επιφάνειας, με τους προβλεπόμενους όρους για την τήρηση των αποστάσεων και τα μέτρα προφύλαξης. Όλα τα κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και κλειστά, λειτουργούν επιπλέον με τους κανόνες αποστάσεων που ισχύουν γενικά για την εστίαση

Ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που αφορούν υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να επιλέγουν να καθίστανται οικειοθελώς αμιγείς χώροι εκμετάλλευσης

Οι ανήλικοι μπορούν να εισέρχονται στα κέντρα εστίασης και διασκέδασης μόνο με self test και δήλωση γονέα στους αμιγείς χώρους

Πλαίσιο Κυρώσεων

1η παράβαση:

Για τα καταστήματα εμβαδού <200τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για 7 ημερολογιακές ημέρες

Για τα καταστήματα εμβαδού>200τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για 7 ημερολογιακές ημέρες.

2η παράβαση:

Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για 15 ημερολογιακές ημέρες.

3η παράβαση:

Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος για 60 ημερολογιακές ημέρες. Σημειώνεται πως τη θεμελίωση δεύτερης και τρίτης παράβασης αρκεί η διάπραξη οποιοσδήποτε παράβασης μεταξύ αυτών που αναφέρονται στην αριστερή στήλη. Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων ακόμη και μετά την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε παράβασης βάσει αποδεικτικού υλικού από το οποίο προκύπτει η παράβαση.

Σημάνσεις

Σε όλο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να ζητούν πληροφόρηση εάν οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί ή όχι.

Από τις 16 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, θα υπάρξουν τρεις διαφορετικές σημάνσεις:

το πρώτο είναι για τους αμιγείς χώρους (Χώρος Covid Free)

το δεύτερο είναι για τους μεικτούς εφόσον είναι υπαίθριοι (Μεικτός Χώρος)

με το τρίτο σήμα, θα μπορεί να πληροφορεί ο επιχειρηματίας τους πελάτες του για το αν είναι εμβολιασμένο όλο το προσωπικό του ή όχι.

Τα σήματα θα τα κατεβάσουν οι επιχειρηματίες από το https://covidfree.gov.gr/