Europa Conference League: Η Βελέζ Μόσταρ αντίπαλος της ΑΕΚ

Η Βελέζ Μόσταρ από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ στο Β' προκριματικό γύρο του Europa Conference League, καθώς νίκησε και στη Βόρεια Ιρλανδία την Κολερέιν με 2-1 (σκορ με το οποίο είχε επικρατήσει και στην έδρα της) και θα αντιμετωπίσει τους "κιτρινόμαυρους" στις 22 και 29 Ιουλίου με έπαθλο την πρόκριση στον Γ' προκριματικό γύρο.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο "Stadion Grbavica" του Σαράγεβο και η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα μετά στο ΟΑΚΑ. Η Κολερέιν προηγήθηκε στο 33' με τον Σέβλιν δημιουργώντας... συνθήκες παράτασης, όμως οι Βόσνιοι έφεραν "τούμπα" το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ των Μπραντάο (54') και Αντζουσιτς (71').

Υπενθυμίζεται πως ο Άρης θα αντιμετωπίσει στον Β' προκριματικό γύρο την Αστάνα, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στο Καζακστάν στις 22 Ιουλίου και τη ρεβάνς στις 29 Ιουλίου στο "Κλεάνθης Βικελίδης".

Τα αποτέλεσμα των ρεβάνς του Α' προκριματικού γύρου του Europa Conference League έχουν ως εξής:

Νιουτάουν (Ουαλία) - ΝΤΑΝΤΑΛΚ (Ιρλανδία) 0-1 (0-4)

ΑΡΑΡΑΤ ΕΡΕΒΑΝ (Αρμενία) - Φεχερβάρ (Ουγγαρία) 2-0 (1-1)

Στρούγκα (Βόρεια Μακεδονία) - ΛΙΕΠΑΓΙΑ (Λετονία) 1-4 (1-1)

Γκάγκρα (Γεωργία) - ΣΟΥΤΙΕΣΚΑ (Μαυροβούνιο) 1-1 (0-1)

ΚΑΟΥΝΟ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Λιθουανία) - Γιουρόπα (Γιβραλτάρ) 2-0 (0-0)

ΚΟΥΟΠΙΟ (Φινλανδία) - Νόα (Αρμενία) 5-0 (0-1)

Ουράρτου (Αρμενία) - ΜΑΡΙΜΠΟΡ (Σλοβενία) 0-1 (0-1)

Βαλμιέρα (Λετονία) - ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ (Λιθουανία) 0-0 (1-2)

ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΑΤΟΥΜΙ (Γεωργία) - Τρε Πένε (Σαν Μαρίνο) 3-0 (4-0)

ΣΑΝΤΑ ΚΟΛΟΜΑ (Ανδόρα) - Μονς Κάλπε (Γιβραλτάρ) 4-0 (1-1)

Σεντ Τζόσεφς (Γιβραλτάρ) - ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ (Εσθονία) 1-1 (1-3)

Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) - ΖΙΛΙΝΑ (Σλοβακία) 2-1 (1-5)

Ρούναβικ (Νησιά Φαρόε) - ΧΟΝΚΑ (Φινλανδία) 1-3 (1-0)

ΠΕΤΡΟΚΟΥΜΠ (Μολδαβία) - Σίλεκς (Β. Μακεδονία) 1-0 (1-1)

Σφίντουλ Γκεόργκε (Μολδαβία) - ΠΑΡΤΙΖΑΝΙ (Αλβανία) 2-3 (2-5)

Σλίγκο Ρόβερς (Ιρλανδία) - ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥΡ (Ισλανδία) 1-2 (0-1)

ΔΕ ΝΙΟΥ ΣΕΪΝΤΣ (Ουαλία) - Γκλεντόραν (Β. Ιρλανδία) 2-0 (1-1)

ΓΚΖΙΡΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ (Μάλτα) - Σαντ Τζούλια (Ανδόρα) 5-3 πέν. (0-0)

Σουίφτ Χέσπερ (Λουξεμβούργο) - ΝΤΟΜΖΑΛΕ (Σλοβενία) 1-1 (0-1)

Λάπι (Κόσοβο) - ΣΚΟΥΠΙ (Βόρεια Μακεδονία) 1-1 (0-2)

ΛΑΤΣΙ (Αλβανία) - Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο) 3-0 παρ. (0-1)

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΥΣΚΑΣ (Ουγγαρία) - Ιντερ Τούρκου (Φινλανδία) 2-0 (1-1)

ΛΑΡΝΕ (Β. Ιρλανδία) - Μπάλα Τάουν (Ουαλία) 1-0 (1-0)

ΜΠΟΧΕΜΙΑΝΣ (Ιρλανδία) - Στιάρναν (Ισλανδία) 3-0 (1-1)

Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) - ΝΤΡΙΤΑ (Κόσοβο) 0-1 (1-2)

Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο) - ΜΠΙΡΚΙΡΚΑΡΑ (Μάλτα) 1-1 (0-1)

ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ (Σλοβακία) - Μόστα (Μάλτα) 2-0 (2-3)

ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ (Ισλανδία) - Ρασίνγκ Ουνιόν (Λουξεμβούργο) 2-0 (3-2)

Κολερέιν (Β. Ιρλανδία) - ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤΑΡ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 1-2 (1-2)

Σαράγεβο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) - ΜΙΛΣΑΜΙ ΟΡΧΕΪ (Μολδαβία) 0-1 (0-0)

Κλάκσβικ (Ν. Φαρόε) - Ρίγας Σκόλα (Λετονία) 2-3 παρ. (3-2)

ΣΛΑΣΚ (Πολωνία) - Πάιντε Λιναμεεσκόντ (Εσθονία) 2-0 (2-1)

ΒΛΑΖΝΙΑ (Αλβανία) - Σιρόκι Μπρίγεγκ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 3-0 (1-3)

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΟΥ Β' ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ (22 ΚΑΙ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ)

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Τέουτα (Αλβανία) - Ιντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα)

Ρίγα (Λετονία) - Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) - Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)

Μπούντουτσνοστ Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο) - HB Τορσχάβν (Νησιά Φαρόε)

Λίνφιλντ (Β. Ιρλανδία) - Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Σαχτιόρ Σολιγκόρσκ (Λευκορωσία) - Φόλα Ες (Λουξεμβούργο)

Φολγκόρε (Σαν Μαρίνο) - Χιμπέρνιανς (Μάλτα)

Πρίστινα (Κόσοβο) - Κόνα'ς Κουέι Νόμαντς (Ουαλία)

Βαλούρ (Ισλανδία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Έχει περάσει bye στην επόμενη φάση: Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Κουόπιο (Φινλανδία) - Βόρσκλα Πόλταβα (Ουκρανία)

Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία) - Σαχτέρ Καραγκάντι (Καζακστάν)

Αρντα Καρντζάλι (Βουλγαρία) - Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) - Ζίλινα (Σλοβακία)

Τσουκαρίτσκι (Σερβία) - Σουμγκάιτ (Αζερμπαϊτζάν)

Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αστάνα (Καζαστάν) - ΑΡΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

Πετροκούμπ Χιντσέστι (Μολδαβία) - Σίβασπορ (Τουρκία)

ΑΕΛ Λεμεσού (Κύπρος) - Βλάζνια (Αλβανία)

Σότσι (Ρωσία) - Κέσλα (Αζερμπαϊτζάν)

Έλφσμποργκ (Σουηδία) - Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία)

RFS (Λετονία)/ Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) - Ακαδημία Πούσκας (Ουγγαρία)

Ντιναμό Μπατούμι (Γεωργία) - ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)

Παρτιζάν (Σερβία) - Ντουνάισκα Στρέντα (Σλοβακία)

Ντάνταλκ (Ιρλανδία) - Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)

Γκζίρα Γιουνάιτεντ (Μάλτα) - Ριέκα (Κροατία)

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Ντιναμό Μπρεστ (Λευκορωσία)

Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) - Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)

Ντομζάλε (Σλοβενία) - Χόνκα (Φινλανδία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) - Λιεπάγια (Λετονία)

Σκούπι (Βόρεια Μακεδονία) - Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία)

Χιμπέριαν (Σκωτία) - Σάντα Κόλομα (Ανδόρα)

Λάρνε (Β. Ιρλανδία) - Άαρχους (Δανία)

Γάνδη (Βέλγιο) - Βαλερέγκα (Νορβηγία)

Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) - Μποχέμιανς (Ιρλανδία)

Βελέζ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) - ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - Άσντοντ (Ισραήλ)

Λοκομοτίβ Πλόβντιβ (Βουλγαρία) - Σλοβάτσκο (Τσεχία)

Αραράτ Ερεβάν (Αρμενία) - Σλασκ (Πολωνία)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Λάτσι (Αλβανία)

Ντρίτα (Κόσοβο) - Φέγενορντ (Ολλανδία)

Βασιλεία (Ελβετία) - Παρτιζάνι (Αλβανία)

Πογκόν Σέτσιν (Πολωνία) - Όσιγεκ (Κροατία)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) - Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) - Μπιρκιρκάρα (Μάλτα)

Χάμαρμπι (Σουηδία) - Μάριμπορ (Σλοβενία)

Μόλντε (Νορβηγία) - Σερβέτ (Ελβετία)

Ουίπεστ (Ουγγαρία) - Βαντούζ (Λιχτενστάιν)

Σούντουβα (Λιθουανία) - Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία)

Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) - Σέπσι (Ρουμανία)

Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) - Ρόζενμποργκ (Νορβηγία)

Κοπεγχάγη (Δανία) - Τορπέντο Μπελάζ (Λευκορωσία)

Πανεβεζις (Λιθουανία) - Βοϊβοντίνα (Σερβία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Τομπόλ Κοστανάι (Καζακστάν)

Αμπερντίν (Σκωτία) - Χάκεν (Σουηδία)

