Αυτοκινητόδρομος Ε65: στην κυκλοφορία τα πρώτα 14 χιλιόμετρα στο νότιο τμήμα

Το τμήμα που θα δοθεί σήμερα στην κυκλοφορία ξεκινά από τον κόμβο του ΠΑΘΕ και εκτείνεται μέχρι τον κόμβο Καπερνησίου.

Στην κυκλοφορία παραδίδονται σήμερα τα πρώτα 14 χιλιόμετρα του Νοτίου τμήματος του Ε65.

Στην εκδήλωση θα παραστούν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης και οι εκπρόσωποι των κοινοπραξιών που κατασκεύασαν και εκμεταλλεύονται το έργο που θα συνδέει τον ΠΑΘΕ με τα Τρίκαλα και όταν ολοκληρωθεί και το Βόρειο τμήμα του με την Εγνατία οδό.

Το τμήμα που θα δοθεί σήμερα στην κυκλοφορία ξεκινά από τον κόμβο του ΠΑΘΕ και εκτείνεται μέχρι τον κόμβο Καπερνησίου παρακάμπτοντας την πόλη της Λαμίας.

Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 11.00 στο χώρο του εργοταξίου Λιανοκλαδίου, στο μελλοντικό Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σταυρού.