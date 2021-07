Κόσμος

Κύπρος: Τουρκική ακταιωρός άνοιξε πυρ κατά σκάφους του Λιμενικού

Η τουρκική ακταιωρός ακολούθησε το σκάφος του Λιμενικού μέχρι σχεδόν την είσοδο του λιμανιού στην είσοδο της Πόλη Χρυσοχούς.

Νέα τουρκική πρόκληση τα ξημερώματα στην Τυλληρία της Κύπρου.

Σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι της Πόλης Χρυσοχούς και εκτελούσε θαλάσσια περιπόλια περίπου 11 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Τυλληρίας βρέθηκε αντιμέτωπο με τουρκική ακταιωρό.

Το τούρκικο σκάφος άναψε τους προβολής του και τους έστρεψε προς το σκάφος του Λιμενικού προτού προχωρήσει σε δύο πυροβολισμούς στον αέρα για εκφοβισμό.

Το σκάφος του Λιμενικού αποχώρησε από την περιοχή όμως η τουρκική ακταιωρός το ακολούθησε μέχρι την είσοδο του λιμανιού, στην είσοδο της Πόλη Χρυσοχούς.

Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας γίνονται τα απαραίτητα διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη.

«Τουρκική ακταιωρός άνοιξε πυρ κατά σκάφος του κυπριακού λιμενικού, εντός φυσικά της «ευρωπαϊκής» Κύπρου. Την ώρα που η κυβέρνηση μιλά για διάλογο και γνωστά ΜΜΕ παρουσιάζουν την Τουρκία ως «διαλλακτική», αυτή επιχειρεί νέο Αττίλα ανοίγοντας πυρ κατά Κυπρίων, παραμονές της νέας εισβολής του Ερντογάν στα Βαρώσια. Η ενέργεια αυτή θα έπρεπε ήδη να έχει ενεργοποιήσει το άρθρο 42 παράγραφος επτά της συνθήκης της ΕΕ. Φαίνεται όμως ότι η συνθήκη της ΕΕ υπάρχει όχι για να υπερασπίζεται αλλά για να στραγγαλίζει τα έθνη προς όφελος της Γερμανίας. Η αφωνία όμως της ελληνικής κυβέρνησης είναι προκλητική και παραπέμπει στις πλέον σκοτεινές εποχές της σύγχρονης ιστορίας μας. Είναι πλέον απολύτως επιβεβλημένη η διακοπή κάθε συζήτησης με την Τουρκία και η επιβολή συνολικού εμπάργκο στις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές», αναφέρει η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση της.