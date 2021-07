Πολιτική

Κορονοϊός - Πλακιωτάκης: πλήρης ο έλεγχος των επιβατών στα πλοία

Τι είπε για το επίπεδο της επιβατικής κίνησης σε σχέση με το 2019 και τον αριθμό των κρουσμάτων στα πλοία.

Στο λιμάνι του Πειραιά, για να επιθεωρήσει την διενέργεια των ελέγχων στους ταξιδιώτες που επιβιβάζονταν στα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, βρέθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο Γιάννης Πλακιωτάκης.

Όπως είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας, «ο έλεγχος είναι πλήρης και γίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

«Έχει πειθαρχήσει απόλυτα ο κόσμος. Επιθυμούμε να είναι στο λιμάνι, μιάμιση ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου του, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Έχει διαπιστωθεί ότι αν οι επιβάτες έρχονται μιάμιση ώρα πριν τον απόπλου, δεν υπάρχει καθυστέρηση στα πλοία», ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης.

Ερωτηθείς αν πρόκειται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στην ακτοπλοΐα, ο Υπουργός Ναυτιλίας σημείωσε ότι «αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος και των επιδημιολογικών δεδομένων. Καλούμε όλους να εμβολιαστούν. Δεν θα αφήσουμε τον ιό και τις μεταλλάξεις να εμποδίσουν την επιστροφή στην κανονικότητα».

Όπως είπε έχουν καταγραφεί «ελάχιστα κρούσματα κορονοϊού μέσα στα πλοία, σε σχέση και με την περσινή εμπειρία, είναι μονοψήφιος ο αριθμός, διαπιστώθηκε ότι έχουν τηρηθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως συνέβη πρόσφατα με την Ίο, που απομονώθηκαν οι επιβάτες».

Τέλος, ερωτηθείς για την επιβατική κίνηση, είπε ότι από τα δεδομένα μέχρι στιγμής προκύπτει ότι βρίσκεται «στο 60-65% σε σχέση με την κίνηση του 2019».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας πήρε το πλοίο της γραμμής για την Αίγινα, για να διαπιστώσει και την εικόνα στα καράβια εν πλω.

Σε ότι αφορά την πρόοδο του εμβολιασμού των πληρωμάτων, χαρακτηριστική ειναι η περίπτωση που ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, λέγοντας ότι σε πλοίο με 17 μέλη πληρώματος, οι 12 ναυτικοί έχουν εμβολιαστεί, άλλοι 2 έχουν προγραμματίσει το εμβόλιο, ενώ 3 είναι αρνητές του εμβολίου.

