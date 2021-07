Παράξενα

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν δρόμο για ετοιμόγεννη γυναίκα (βίντεο)

Οι ευτυχείς γονείς μίλησαν για την περιπέτειά τους και την ευτυχή κατάληξη στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί".

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ βοήθησαν ετοιμόγεννη γυναίκα να φθάσει στο μαιευτήριο.

Ο σύζυγος της γυναίκας βρισκόταν στη δουλειά όταν τον ενημέρωσε ότι ξεκίνησαν οι οδύνες του τοκετού. Στην επιστροφή του στο σπίτι διαπίστωσε ότι η κίνηση στο δρόμο ήταν μεγάλη και αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία για να βοηθήσει.

Τότε, ομάδα της ΔΙΑΣ έφθασε στο σπίτι της ετοιμόγεννης, ανοίγοντας δρόμο για να φθάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο, όπου έφερε στη ζωή ένα υγιές κοριτσάκι.

Τόσο ο ευτυχής μπαμπάς, όσο και η μητέρα μίλησαν στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" και ευχαρίστησαν τους αστυνομικούς.

