Κορονοϊός - Γεωργιάδης: θα γίνουν απολύσεις ανεμβολίαστων υπαλλήλων (βίντεο)

Τι είπε για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και τα εμβόλια. Τι λέει για τους μισθούς των βουλευτών. Τι λέει για τον Ζάεφ και την καταγγελία της Συμφωνίας των Πρεσπών από την Ελλάδα

«Η κείμενη νομοθεσία καλύπτει τις επιχειρήσεις που κρίνουν ότι εργαζόμενος που αρνείται να εμβολιαστεί εμποδίζει την λειτουργία της επιχείρησης. Αν μπορεί να γίνει με τηλεργασία, το δικαστήριο θα κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η απόλυση. Αν δεν μπορεί να γίνει με τηλεργασία, το δικαστήριο θα κρίνει ότι δικαιολογείται», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1, συμπληρώνοντας ότι «θα γίνουν σίγουρα απολύσεις, όταν υπάρχει περίπτωση η επιχείρηση να καταστραφεί».

Μάλιστα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανέφερε, όπως είπε, αληθινό παράδειγμα, λέγοντας ότι «σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, με Αμερικανούς τουρίστες, όπου όλοι είναι εμβολιασμένοι στο προσωπικό, ο μάγειρας αρνείται να εμβολιαστεί. Ο μάγειρας απολύθηκε».

«Η κείμενη νομοθεσία καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις. Σε έναν οίκο ευγηρίας, υπάλληλος που αρνείται να εμβολιαστεί θα μπει σε αναστολή. Για πόσο καιρό θα μπει σε αναστολή. Δεν πρέπει να καλυφθεί η θέση; Με τι σύμβαση θα καλυφθεί; Για πόσο καιρό. Άρα, θα γίνουν απολύσεις», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας και την δήλωση της Δόμνας Μιχαηλίδου, την οποία πάντως ανακάλεσε η Υφυπουργός Εργασίας.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ανεμβολίαστους βουλευτές

Σε ότι αφορά τους δημοσίους υπάλληλους και τις δηλώσεις του Μάκη Βορίδη, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «για να μπει σε αναστολή ένας δημόσιος υπάλληλος, θα πρέπει να περάσει από πειθαρχικό», ενώ αναφέρθηκε και στους λόγους που αιτιολογούν απόλυση δημοσίου υπαλλήλου.

Σχετικά με τους ανεμβολίαστους βουλευτές, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «η Βουλή έχει αυτεξούσιο. Αν με ρωτάγατε αν πρέπει οι βουλευτές να πληρώνονται, εγώ θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να πληρώνονται. Επίσης, συμφωνώ με τον κ. Λοβέρδο ότι οι ανεμβολίαστοι βουλευτές δεν πρέπει να μπαίνουν στην Βουλή, αλλιώς δημιουργούμε δύο «ταχύτητες». Οπότε στο πλαίσιο της ισότητας και του Συντάγματος, οι απαγορεύσεις θα έπρεπε να ισχύσουν και στην Βουλή».

Δεν υπάρχει γενική καραντίνα, γιατί χωρίς τουρισμό δεν υπάρχουν λεφτά

«Η άσκηση την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε είναι πολύπλοκη. Αν ήταν χειμώνας, θα κάναμε μια καραντίνα 15 ημέρων. Είμαστε όμως στην μέση της τουριστικής περιόδου και χωρίς τουρισμό δεν υπάρχουν χρήματα, ενώ παράλληλα και ηθικά δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε, καθώς οι μισοί πολίτες είναι εμβολιασμένοι», τόνισε ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λέγοντας ότι «αυτό το καλοκαίρι θα ζήσουμε με τον ιό σε έξαρση. Δεν υπάρχει λύση χωρίς γενική καραντίνα. Γενική καραντίνα δεν μπορεί να επιβληθεί».

Για την διαδήλωση των αρνητών

«Αν κάνεις διαδήλωση να πεις ότι η Γη είναι επίπεδη, τι σχόλιο να κάνω; Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν κατά βάση μια αντικυβερνητική διαδήλωση, δεν έχω την αυταπάτη ότι ήταν ψηφοφόροι μας, ήταν άνθρωποι ακραίων πολιτικών χώρων. Πόσοι ήταν; Να πούμε 10.000 άνθρωποι ότι ήταν στην Αθήνα; 10.000 άνθρωποι εμβολιάστηκαν χθες. Μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Ήταν μια μικρή σε μέγεθος αντικυβερνητική διαδήλωση», είπε δηκτικά ο Υπ. Ανάπτυξης για την συγκέντρωση αρνητών του εμβολιασμού στο κέντρο της Αθήνας.

Προσέθεσε ότι «υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αρνητών του εμβολίου, που δεν μπορώ να πω τώρα την φράση στην τηλεόραση, που δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί τους. Αν ο πρωθυπουργός έλεγε «απαγορεύεται να κάνετε το εμβόλιο» θα πήγαιναν όλοι να το κάνουν», ενώ προσέθεσε ότι «υπάρχει μια μεγαλύτερη ομάδα που φοβάται να κάνει το εμβόλιο και το σέβομαι, άλλος φοβάται το ύψος. Άλλο να φοβάται κάποιος τον Φεβρουάριο είναι άλλο και άλλο τώρα που δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει το εμβόλιο. Πρέπει να πειστούν να μην φοβούνται».

Για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη

«Είναι δυνατόν να έχει κυκλοφορήσει η έκθεση της Ε&Υ για τις επενδύσεις στην Ευρώπη, να έχουμε διπλασιάσει τις επενδύσεις στην Ελλάδα, να έχουμε υψηλές προσδοκίες για τις επενδύσεις και να μην αναφέρεται κάτι στα Μέσα Ενημέρωσης; Επί ΣΥΡΙΖΑ ρωτούσαμε να πουν μια επένδυση και δεν μπορούσαν να απαντήσουν Τώρα με τόσες επενδύσεις κανείς δεν αναφέρει κάτι. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι πέρα από την γκρίνια και την μιζέρια, η οικονομία πάει καλά», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Για τις αναστολές συμβάσεων και τις μικρές επιχειρήσεις

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «Αν έχουμε πάλι γενική καραντίνα, η οικονομία θα καταστραφεί, οι επιχειρήσεις θα έχουν σωρευμένες, μεγάλες ζημίες από τόσες καραντίνες. Σήμερα έχουμε μια πραγματικότητα. Η σκέψη κάποιων ανθρώπων ότι το Κράτος θα τους πληρώνει επ΄ άπειρον για να είναι σε αναστολή, δεν είναι πραγματική. Δεν αντέχει το Κράτος».

Η Κυβέρνηση έδωσε στις μικρές επιχειρήσεις τα περισσότερα χρήματα από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, όπως και από το click away ωφελήθηκαν κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις, σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Είπε πάντως ότι οι ιδιοκτήτες σχολών χορού, «είναι οι μόνοι που έχουν πραγματικό δίκιο, είμαστε σε συνεννόηση με το Υπ. Οικονομικών για το πώς θα ενισχυθούν» και ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα υπάρξει εξέλιξη.

Σε ότι αφορά τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα για τους κλειστούς χώρους των επιχειρήσεων καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας, τόνισε ότι δεν αλλάζει κάτι για τους εξωτερικούς χώρους, εκτός εάν οι επιχειρήσεις επιλέξουν να μην έχουν μεικτούς χώρους για εμβολιασμένους και μη και θέλουν να τους κάνουν αμιγείς.

Για το πρόγραμμα επανεκκίνησης στην Εστίαση, με χρηματοδότηση και επιδότηση εν είδει κεφαλαίου κίνησης για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, έχει ενδιάμεση αξιολόγηση. Για να γίνει η διαδικασία, κανονικά χρειάζονται δύο χρόνια και εμείς κάνουμε την διαδικασία μέσα σε 45 ημέρες. Πληρώνουμε καθημερινά. Έχουν πληρωθεί περίπου 5.000 επιχειρήσεις, έχουν εγκριθεί άλλες 9.500 για να πληρωθούν, χθες αποφασίστηκε ο διπλασιασμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ήταν προϋπόθεση για να δοθούν τα χρήματα αυτά».

Για την Τουρκία και τον Ερντογάν

«Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν την προσδοκία ενός εποικοδομητικοί διαλόγου ή ότι θα κάνει η Τουρκία καμιά μεγάλη παραχώρηση. Ο Ερντογάν έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο», είπε ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στις διαρκείς προκλήσεις της Άγκυρας, προσθέτοντας ότι η ελληνική απάντηση είναι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με εξοπλισμούς, όπως της Αεροπορίας με τα γαλλικά Ραφάλ «με τα οποία έχουμε υπεροχή».

Για την Συμφωνία των Πρεσπών

«Πρέπει η Κυβέρνηση να πειστεί ότι οι Σκοπιανοί τηρούν την Συμφωνία των Πρεσπών, για να ψηφιστεί στην Βουλή. Αυτήν την στιγμή δεν τηρείται. Όσο η άλλη πλευρά συνεχίζει να μην την τηρεί και να την παραβιάζει, η Συμφωνία παραμένει σε αμφισβήτηση. Ας κάνει 2-3 φορές ακόμη αυτό που έκανε ο Ζάεφ με την ομάδα στο Euro, που την είπε ξερά «Μακεδονία» και θα δει τι θα κάνουμε. Αν συνεχιστεί να μην τηρείται η συμφωνία, θα την καταγγείλουμε», είπε ο κ. Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι έχει δηλώσει πως είναι μια κακή συμφωνία για την χώρα, αλλά πρέπει να γίνει σεβαστή από την ώρα που αποτελεί διεθνή σύμβαση.

Τέλος, αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας, λόγω δηλώσεων του, είπε ότι «η απόφαση ήταν πολύ υπερβολική».