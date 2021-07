Κοινωνία

Ληστές “ξάφριζαν” σπίτια στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εγκληματική οργάνωση προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη λεία της, διέπραττε και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, στις οικίες των οποίων εισέρχονταν προσποιούμενοι του τεχνικούς.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, μετά από οργανωμένη επιχείρηση σε Αχαρνές και Άνω Λιόσια, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, τρεις ημεδαποί ηλικίας 26, 27 και 36 ετών βασικά μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τρία επιπλέον μέλη της σπείρας, ενώ έτερο μέλος είναι ήδη έγκλειστος Καταστήματος Κράτησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2019, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, που αναστέλλονταν μόνο τα χρονικά διαστήματα εφαρμογής μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, διαπράττοντας διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από οικίες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι, έχοντας ως ορμητήριο περιοχές της Δυτικής Αττικής και χρησιμοποιώντας διαφορετικά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας συγγενικών τους προσώπων ή ενοικιαζόμενα, μετέβαιναν πρωινές και μεσημβρινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προκειμένου να εντοπίσουν την προς διάρρηξη οικία. Μόλις εντόπιζαν την οικία-στόχο, κατόπτευαν το χώρο μέχρι να βεβαιωθούν για την απουσία των ενοίκων και χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία, εισέρχονταν σε αυτή, ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας. Παράλληλα, άλλα μέλη της σπείρας παρέμεναν εξωτερικά της οικίας, εντός των αυτοκινήτων, σε ρόλο "τσιλιαδόρου". Σε μία περίπτωση, δεν δίστασαν να απειλήσουν τον ένοικο της οικίας ότι θα προβούν σε χρήση όπλου, προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαφυγή τους.

Η εγκληματική οργάνωση προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη λεία της, διέπραττε και κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, στις οικίες των οποίων εισέρχονταν προσποιούμενοι του τεχνικούς Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών, τσαντών, κινητών τηλεφώνων, πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, διαρρηκτικά εργαλεία, καταγραφικά μηχανήματα και κάμερες επιτήρησης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.080 ευρώ.

Κατασχεθήκαν επίσης τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα. Εξιχνιάσθηκαν οκτώ περιπτώσεις κλοπών και μία ληστείας με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.

Κορονοϊός - Γεωργιάδης: θα γίνουν απολύσεις ανεμβολίαστων υπαλλήλων (βίντεο)

Γερμανία - Πλημμύρες: τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους (εικόνες)