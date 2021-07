Πολιτική

Κορονοϊός - Κεραμέως: δια ζώσης η εκπαίδευση από τον Σεπτέμβριο

Αποκαλύψεις για την κατώτατη βάση ανά πεδίο για είσοδο σε ΑΕΙ. Τι είπε για το ενδεχόμενο υποχρεωτικού εμβολιασμού σε διδάσκοντες, μαθητές και φοιτητές.

Καλεσμένη στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ήταν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όπως δήλωσε η Νίκη Κεραμέως, «απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι να γυρίσουμε από τον Σεπτέμβριο στην δια ζώσης εκπαίδευσης. Συζητάμε με τους ειδικούς για τα εργαλεία που θα το διασφαλίσουν αυτό. Το πρώτο και κυριότερο είναι το εμβόλιο, υπάρχουν και άλλα μέτρα, όπως το self test και τα υγειονομικά πρωτόκολλα».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το υπερόπλο είναι το εμβόλιο. Αποχθες άνοιξε η πλατφόρμα για τα παιδιά από 15 ετών και άνω. Δεν έχω ακριβή στοιχεία, αλλά άκουσα ότι κλείστηκαν ήδη κάποιες χιλιάδες ραντεβού, οπότε είναι και αυτό ένα βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα», συμπλήρωσε η Υπ. Παιδείας.

Για την επιστροφή των φοιτητών στα αμφιθέατρα, η κ. Κεραμέως είπε ότι και σε αυτό το πεδίο «είναι απόλυτη προτεραιότητα η επιστροφή στην δια ζώσης εκπαίδευση», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και σε αυτήν την περίπτωση υποχρεωτικός εμβολιασμός για διδακτικό προσωπικό και φοιτητές, ως προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

«Περίπου το 75% των εκπαιδευτικών είναι ήδη εμβολιασμένο, ωστόσο δεν φθάνει, χρειαζόμαστε και άλλους εμβολιασμούς, είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτό το όπλο κατά της πανδημίας», είπε η Υπ. Παιδείας σε ότι αφορά την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς και σε αυτήν την περίπτωση να απαντά αν θα υπάρξει μέτρο για υποχρεωτικό εμβολιασμό δασκάλων και καθηγητών, προκειμένου να μπορούν να μπουν στις σχολικές αίθουσες.

Για τις βάσεις και τα Πανεπιστήμια

Όπως υπενθύμισε η κ. Κεραμέως, σήμερα γίνεται η ανακοίνωση των βαθμών για τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους οποίους 8 στους 10 υποψήφιοι επέλεξαν να ενημερωθούν και μέσω sms.

«Η ελάχιστη, η κατώτερη βάση ανά επιστημονικό πεδίο είναι γύρω στο 9 ή στο 10. Το κάθε Πανεπιστήμιο όρισε τον συντελεστή του. Η ελάχιστη βάση ορίζεται από τον βαθμό των υποψηφίων σε συνδυασμό με τον συντελεστή που επέλεξε κάθε Πανεπιστήμιο. Η ελάχιστη βάση είναι ανά σχολή και ανά τμήμα, είναι ένα σύνθετο σύστημα. Θα βγει την επόμενη εβδομάδα η ελάχιστη βάση ανά τμήμα και σας θυμίζω ότι θέλουμε αποφοίτους, όχι εισαχθέντες», είπε η Υπ. Παιδείας, προσθέτοντας «δεν μας ενδιαφέρει να γίνουν τα παιδιά μας φοιτητές, αλλά να αποφοιτήσουν. Θέλουμε το Πανεπιστήμιο να ανοίγει δρόμους ζωής».

Σε ότι αφορά την μείωση των εισαχθέντων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Υπ. Παιδείας είπε ότι «έχουμε 9.000 περισσότερα παιδιά από πέρσι, που κρίθηκε ότι δεν πληρούν ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να συμπληρώσουν μηχανογραφικό. Το μηχανογραφικό για πρώτη φορά θα είναι διπλό για την δήλωση Σχολών για τα Πανεπιστήμια, αλλά και για τα δημόσια ΙΕΚ. Μέχρι 27.000 παιδιά μπορούν να εγγραφούν σε δημόσια ΙΕΚ και σε ειδικότητες που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας».

Για τις αλλαγές στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο, η Νίκη Κεραμέως είπε ότι «θα πάνε σε νηπιαγωγεία τα παιδιά από 4 ετών σε όλη την Ελλάδα. Από το νηπιαγωγείο θα γίνονται δραστηριότητες στα αγγλικά, αλλά και μια σειρά από δεξιότητες, από ρομποτική μέχρι επαγγελματικό προσανατολισμό, από το νηπιαγωγείο μέχρι και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχουν διπλασιαστεί τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία σε όλη την χώρα, ξεκινούν τα πρώτα πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια και γίνονται 11.700 μόνιμοι διορισμοί, οι πρώτοι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση εδώ και 12 χρόνια».

Η Υπ. Παιδείας είπε ότι «δεεν υπάρχει ακόμη απόφαση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς».

«Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι η Εκκλησία ξεκίνησε πειθαρχικές διαδικασίες κατά αρνητών, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει», είπε η κ. Κεραμέως, κληθείσα να σχολιάσει την στάση πολλών ιερωμένων κατά του εμβολιασμού.

Νωρίτερα, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, τόσο ο Πρύτανς του ΑΠΘ, όσο και ο Καθηγητής Ευάγγελος Μανωλόπουλος απο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τάχθηκαν υπέρ της θέσπισης του ελέγχου εισόδου φοιτητών και διδιασκόντων στα αμφιθέρατρα, η οποία θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού μοριακού τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

