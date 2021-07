Κόσμος

Βέλγιο: αυξάνονται οι νεκροί από τις πλημμύρες

Η Λιέγη, η Ναμούρ και η επαρχία Λουξεμπούργκ βρίσκονται στο έλεος των καταστροφών.

Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Βαλλονία του Βελγίου, όπως μετέδωσε το rtbf, τονίζοντας ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι αγνοούνται.

Η Λιέγη, η Ναμούρ και η επαρχία Λουξεμπούργκ βρίσκονται στο έλεος των καταστροφών. Οι αρχές της Λιέγης προχώρησαν στην εκκένωση σπιτιών υπό το φόβο υπερχείλισης του ποταμού Μεύση.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 21.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Αισιόδοξο είναι πάντως το ότι από σήμερα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Την ίδια ώρα, στους 81 ανέρχεται ο αριθμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στη δυτική Γερμανία, ενώ περίπου 1.300 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

