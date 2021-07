Αθλητικά

Τέσσερα Σούπερ Καπ και πρεμιέρα σε πολλά πρωταθλήματα

Πλήθος ειδικών στοιχηματικών επιλογών από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Η νέα σεζόν ξεκινάει σε πολλά πρωταθλήματα. Μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα γίνει η πρεμιέρα, μεταξύ άλλων, στη Δανία, την Κροατία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία.

Το Σάββατο είναι η ημέρα των Σούπερ Καπ, με τέσσερις αναμετρήσεις ανάμεσα σε πρωταθλητές και κυπελλούχους, στο Βέλγιο, τη Ρωσία, τη Βουλγαρία και την Πολωνία.

Στο Μπριζ (21:45) θα διεξαχθεί ο αγώνας Κλαμπ Μπριζ-Γκενκ, στο Καλίνιγκραντ (19:00) η αναμέτρηση Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης-Λοκομοτίβ Μόσχας, στη Σόφια (20:30) το παιχνίδι Λουντογκόρετς-ΤΣΣΚΑ Σόφιας και στη Βαρσοβία (21:00) ο αγώνας Λέγκια Βαρσοβίας-Ρακόβ Τσεστόχοβα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τα Σούπερ Καπ και τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι για την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, το ακριβές σκορ, το ημίχρονο-τελικό, τη διαφορά νίκης, τη διπλή ευκαιρία, το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, τα συνολικά γκολ, τα μονά/ζυγά γκολ, το συνδυασμό τελικού αποτελέσματος με Over/Under και Goal/No Goal.

Πέμπτος τελικός στο ΝΒΑ με τη σειρά ισόπαλη 2-2

Στο μπάσκετ τα βλέμματα στρέφονται στον πέμπτο τελικό του ΝΒΑ. Οι Μιλγουόκι Μπακς κέρδισαν με 109-103 τους Φοίνιξ Σανς στον τέταρτο τελικό και ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι πρωταγωνιστής με 26 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Η σειρά μεταφέρεται τώρα στο Φοίνιξ. Το πρωί της Κυριακής (04:00) θα διεξαχθεί ο πέμπτος τελικός για τον οποίο το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ, για τον αγώνα Φοίνιξ Σανς-Μιλγουόκι Μπακς, προσφέρονται μεταξύ άλλων, ειδικά στοιχήματα για τον πρώτο σκόρερ, τους Over/Under πόντους παικτών, το ημίχρονο-τελικό, το χάντικαπ πόντων, τους Over/Under πόντους του αγώνα, τον νικητή της 1ης και της 2ης περιόδου, το χάντικαπ πόντων της 1ης και της 2ης περιόδου, το σύνολο πόντων της 1ης και της 2ης περιόδου, τον νικητή του 1ου ημιχρόνου.