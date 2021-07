Ολυμπιακός: το “αντίο” του Ζοζέ Σα στη Θύρα 7

Τώρα είναι στιγμή για ένα νέο κεφάλαιο, αλλά θα κρατήσω για πάντα αυτές τις στιγμές, τόνισε μεταξύ άλλων...

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Ζοζέ Σα από τη Γουλβς, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας με μήνυμα, που ανέβασε στα social media, αποχαιρέτισε τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε από το 2018 έως το 2021, μετρώντας συνολικά 124 επίσημους αγώνες:

«Ευχαριστώ τους φίλους του Ολυμπιακού, τους παίκτες και το σταφ για αυτά τα τρία χρόνια, γεμάτα από χαρούμενες στιγμές και επιτυχίες. Είμαι ευγνώμων γι' αυτήν την ευκαιρία και ποτέ δεν θα ξεχάσω το ταξίδι που είχαμε μαζί. Τώρα είναι στιγμή για ένα νέο κεφάλαιο, αλλά θα κρατήσω για πάντα αυτές τις στιγμές. Ειδικό ευχαριστώ στη Θύρα 7, ήσασταν υπέροχοι» ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την αγγλική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός είπε το δικό του "αντίο" στον Ζοζέ Σα μέσω Twitter:

Ζοζέ σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου! / Thank you for everything @josesaoficial in Olympiacos, best of luck and many successes! ??????? #Olympiacos #JoseSa #ThankYou #Goalkeeper pic.twitter.com/OG1t735uRT