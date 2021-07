Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: προς τοπικό lockdown σε πέντε νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαία αύξηση καταγράφεται στα ημερήσια κρούσματα, εντείνοντας την ανησυχία των Αρχών και των κατοίκων,

Ένα βήμα πριν τα τοπικά lockdown βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς εκεί παρατηρείται έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Μύκονο, την Κρήτη, την Ίο, την Σαντορίνη και την Πάρο.

Απο σήμερα, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ μεταβαίνουν επιπλέον ΚΟΜΥ στις παραπάνω 6 περιοχές για εκτεταμένο testing. Επιπλέον, στις περιοχές αυτές και αρχής γενομένης από το Σάββατο 17 Ιουλίου, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και σε τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δυο φορές την εβδομάδα: Μια φορά με τη μέθοδο του self test και μια με αυτή του rapid. Με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Υποχρέωση για testing δυο φορές την εβδομάδα, μια με τη μέθοδο του self test και μια με rapid αφορά, και στα μη εμβολιασμένα μέλη των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.





Πάντως το lockdown δεν είναι η πρώτη επιλογή για να ανακοπεί το κύμα της πανδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται αρχικά η επιβολή περιορισμού του ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και η διακοπή της μουσικής στην εστίαση.

Παράλληλα, από το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα νησιά και τα καταστήματα από το Λιμενικό και την ΕΛ.ΑΣ.

Εγρήγορση και προσοχή ζητά ο Χαρδαλιάς

Όπως είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς την Πέμπτη, "οι περιφερειακές ενότητες Μυκόνου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου καθώς και οι δήμοι Ιητών, Θήρας και Πάρου έχουν κατηγοριοποιηθεί σε πορτοκαλί επίπεδο αυξημένης επιτήρησης με συγκεκριμένα μέτρα προς εφαρμογή για την ενίσχυση του testing λόγω υψηλότατου επιδημιολογικού φορτίου.

Η κατάσταση σε αυτές τις έξι περιοχές επιβάλει από όλους μας εγρήγορση και μας θέτει σε συναγερμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μύκονο, ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων έχει τετραπλασιαστεί μέσα σε μια εβδομάδα, από 77 στις 7 Ιουλίου σε 318 εχθές. Ενώ στο Ρέθυμνο έχει διπλασιαστεί: 782 ενεργά κρούσματα από 384 στις 7 Ιουλίου. Στο Ηράκλειο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. 878 κρούσματα από 310 στις 7 Ιουλίου.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, τα ενεργά κρούσματα έχουν υπερπενταπλασιαστεί στην Ίο, 55 από 9 που ήταν στις 7 Ιουλίου. Έχουν υπερδιπλασιαστεί στη Σαντορίνη, 56 από 24 στις 7 Ιουλίου, και έχουν 7πλασιαστεί στην Πάρο, 72 από 9 στις 7 Ιουλίου".

Παπαευαγγέλου: «Να εμβολιαστούν οι νέοι πριν πάνε διακοπές»

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου σημείωσε πως πενταπλασιάστηκε ο μέσος κυλιόμενος αριθμός κρουσμάτων επτά ημερών. Η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων παρέμεινε χαμηλή, στα 26 χρόνια, ενώ το 80% νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 15 ημέρες αφορά σε άτομα ηλικίας κάτω των 39 ετών.

Όπως είπε, νέοι μεταφέρουν τη λοίμωξη στο εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον, επιστρέφοντας από διακοπές. Συρροές, ωστόσο, εντοπίζονται και σε εργασιακούς χώρους που συχνά σχετίζονται με τον τουρισμό.

Τόνισε, επίσης, ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν πριν πάνε διακοπές, καθώς δεν πρέπει να μεταφέρουν τον ιό από το νησί στο πατρικό τους.

"Πυρά" απο τα κόμματα

Την αγωνία της για τον Τουρισμό, που, όπως υποστηρίζει, εκπέμπει SOS υπό τον φόβο νέων lockdown εκφράζει η Κατερίνα Νοτοπούλου, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Για ολέθρια λάθη στον Τουρισμό κάνει λόγο η Ελληνική Λύση, αναφέροντας σε ανακοίνωση της «Την κρούσματα κορονοϊού πολλαπλασιάζονται σε αμιγώς τουριστικές περιοχές. Η κυβέρνηση όμως στοχοποιεί πάλι τους νέους, ότι δήθεν μεταφέρουν τον ιό από τα νησιά στα αστικά κέντρα! Δεν μας εξηγεί όμως πως ο ιός έφτασε στους συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς. Ποιοι έλεγχοι γίνονται στους τουρίστες που φθάνουν στα νησιά; Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει τις εγκληματικές της αποφάσεις καλλιεργώντας διχασμό και κοινωνικό αυτοματισμό».

Κορονοϊός - Γεωργιάδης: θα γίνουν απολύσεις ανεμβολίαστων υπαλλήλων (βίντεο)

Γερμανία - Πλημμύρες: τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους (εικόνες)