Κορονοϊός: Μόνο εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες σε υπαίθρια κέντρα και κλαμπ

Ως αμιγείς χώροι θα λειτουργούν στο εξής τα υπαίθρια κλαμπ, τα μπαρ και τα μπουζούκια. Οι ανατροπές που φέρνει η νέα ΚΥΑ.

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη λειτουργία των υπαίθριων κέντρων διασκέδασης φέρνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα νέα μέτρα στην εστίαση.

Στην ΚΥΑ που εκδόθηκε σήμερα, καθορίζεται ότι οι υπαίθριοι χώροι διασκέδασης, στους οποίους περιλαμβάνονται τα κλαμπ, τα μπαρ και τα μπουζούκια, θα λειτουργούν μόνον ως αμιγείς χώροι.

Με λίγα λόγια, τα εν λόγω καταστήματα θα δέχονται αποκλειστικά εμβολιασμένους και νοσήσαντες πελάτες, ενώ η χωρητικότητα τους θα ανέρχεται σε 85% και αποκλειστικά για καθήμενους.

Επιπρόσθετα, στους ελέγχους σε εσωτερικούς χώρους στην εστίαση θα απαιτείται και έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

Σε ότι αφορά τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα για τους κλειστούς χώρους των επιχειρήσεων καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι δεν αλλάζει κάτι για τους εξωτερικούς χώρους, εκτός εάν οι επιχειρήσεις επιλέξουν να μην έχουν μεικτούς χώρους για εμβολιασμένους και μη και θέλουν να τους κάνουν αμιγείς.

