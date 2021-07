Οικονομία

Κορονοϊός: Εκπτώσεις για τους εμβολιασμένους επιβάτες στα Μέσα Μεταφοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι είναι απίθανο να αποκλειστούν από τα μέσα οι ανεμβολίαστοι ή να υπάρχουν διαφορετικοί συρμοί στο Μετρό.

Κίνητρα σε μορφή εκπτώσεων για τους επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού προανήγγειλε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, το υπουργείο εξετάζει να δώσει κίνητρα σε μορφή εκπτώσεων για τους τακτικούς χρήστες των ΜΜΜ. «Τα 2/3 των επιβατών έχουν τις μηνιαίες ή τριμηνιαίες κάρτες μεταφοράς και σύντομα θα ανακοινώσουμε κάποιο εκπτωτικό πακέτο για τους εμβολιασμένους», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον Σκάι, ενώ πρόσθεσε πως είναι απίθανο να αποκλειστούν από τα μέσα οι ανεμβολίαστοι ή να υπάρχουν διαφορετικοί συρμοί στο μετρό ανάλογα με το αν έχουν κάνει ή όχι το εμβόλιο. «Πρέπει να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, όχι να τους αποκλείσουμε», ανέφερε. Πάντως, σημείωσε ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να απαιτείται τεστ πριν τα ταξίδια με τρένο.

Ερωτηθείς εάν εξετάζεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των εργαζομένων στα ΜΜΜ, απάντησε ότι θα ήταν υπερβολικό σε αυτήν τη φάση να γίνει κάτι τέτοιο. «Στην κυβέρνηση πιστεύουμε όχι στον εξαναγκασμό, αλλά στην πειθώ και τον κοινό νου. Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ έχουμε λάβει μέτρα προστασίας των εργαζομένων, καθώς η μπροστινή πόρτα δεν ανοίγει και υπάρχει κουβούκλιο. Στο μετρό, οι οδηγοί και οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι απομονωμένοι. Θα ήταν υπερβολικό σε αυτήν τη φάση το υπουργείο να προτείνει υποχρεωτικότητα», τόνισε. Άλλωστε, όπως είπε ο κ. Καραμανλής, οι περισσότεροι οδηγοί είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ενώ γίνονται συνεχείς απολυμάνσεις και συχνά rapid tests στους εργαζομένους και τα δρομολόγια έχουν αυξηθεί κατά 3.000. Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Επεσήμανε ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, μαζί με το Σίδνεϋ, ήταν οι μόνες πόλεις στον κόσμο που τον τελευταίο χρόνο -και ενώ η επιβατική κίνηση έπεφτε έως και κατά 90%- αύξησαν τα δρομολόγια και υπενθύμισε την ενίσχυση του στόλου μέσω leasing και τις προσλήψεις προσωπικού που έγιναν μετά από 10 χρόνια.

Με αφορμή το συλλαλητήριο κατά του εμβολιασμού, ο υπουργός σχολίασε «μία εικόνα, χίλιες λέξεις» και παρέπεμψε στη σημαντική δύναμη της πειθούς σε μία ευνομούμενη και δημοκρατική χώρα, ενώ υπογράμμισε την τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει στην Ελλάδα για τον εμβολιασμό.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το επεισόδιο με την τουρκική ακταιωρό και το σκάφος του Λιμενικού στην Κύπρο, ο υπουργός ανέφερε ότι «αυτά τα γεγονότα τα ζούσαμε και εμείς στο Αιγαίο, η τουρκική προκλητικότητα είναι δεδομένη». «Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μία Τουρκία αρκετά απομονωμένη και αποδυναμωμένη, και αυτό είναι επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τέτοια περιστατικά και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Αυτές είναι κινήσεις πανικού που δείχνουν ότι η Τουρκία μπαίνει στο περιθώριο της Αντολικής Μεσογείου», κατέληξε ο κ. Καραμανλής, επισημαίνοντας την ψυχραιμία της ελληνικής πλευράς και την αποτρεπτική ικανότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε σχόλιο του τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκου Παππά, αναφέρεται «Ο κ. Καραμανλής ξεπέρασε σήμερα τα όρια. Επικαλείται συγκοινωνιολόγους (!) που προτείνουν τη χρήση μάσκας στα ΜΜΜ. Ενώ χλευάζει τους λοιμωξιολόγους, που χαρακτηρίζουν τα ΜΜΜ «εστίες υπερμετάδοσης του κορωνοϊού». Κύριε Καραμανλή, το «ό,τι δηλώσεις είσαι», που είπατε για τους επιστήμονες, σας επιστρέφεται στο ακέραιο. Αν η αδράνειά σας δεν συνέβαλλε δραματικά στην εξάπλωση του κορωνοϊού θα σας χαρακτήριζε ένα: «τόσος είναι, τόσα λέει». Αλλά, πλέον, έχετε καταστεί επικίνδυνος. Και με τα λόγια και με τις πράξεις σας».





Βόλος: φοιτήτρια καταγγέλλει βιασμό από νεαρούς