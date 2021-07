Οικονομία

Η ΚΥΑ για την εστίαση: Μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες σε υπαίθρια κέντρα διασκέδασης

Όλες οι αλλαγές που φέρνει η ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε. Τι ισχύει σε εστίαση, μπαρ, κλαμπ, μπουζούκια και γήπεδα. Τι αλλάζει στην πληρότητα.

Ανατροπή στη λειτουργία των υπαίθριων κέντρων διασκέδασης επεφύλασσε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε το πρωί για τη λειτουργία στο χώρο της εστίασης.

Tα υπαίθρια και τα κλειστά κέντρα διασκέδασης από σήμερα, Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, λειτουργούν μόνο ως αμιγείς χώροι, δηλαδή αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, και μόνο με καθήμενους πελάτες στο 85% της ωφέλιμης επιφάνειας.

Κατά την είσοδό τους στο κέντρο οι πελάτες οφείλουν να επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 6 μήνες μετά απ’ αυτόν) σε έγχαρτη μορφή ή ηλεκτρονικά, μέσω του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου εκπρόσωπος της επιχείρησης να το ελέγχει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR καθώς και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης).

Οι πελάτες υποχρεούνται να φορούν μάσκα κατά τον χρόνο αναμονής, όπως, άλλωστε και το προσωπικό καθ’ όλη την διάρκεια της εργασίας του. Σε κάθε τραπέζι επιτρέπονται 10 άτομα το μέγιστο, ενώ ισχύουν τα γενικότερα μέτρα για την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων και των κανόνων υγιεινής.

Επισημαίνεται ότι οι τραγουδιστές και οι επαγγελματίες χορευτές παραμένουν στον χώρο της πίστας κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους και δεν αναμειγνύονται με το κοινό.

Ειδικά στην περίπτωση των κλειστών χώρων, είναι υποχρεωτική η ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Όσον αφορά στην πληρότητα:

Υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας καθημένων πλην γηπέδων (ζωντανά θεάματα και ακροάματα) με πληρότητα στο 85%.

75% Πληρότητα για χώρους <1000 καθήμενων

70% Πληρότητα για χώρους <5000 καθήμενων

65% Πληρότητα για χώρους <15000 καθήμενων

Χρήση μάσκας υποχρεωτική σε όλους τους χώρους

Όλοι οι κλειστοί χώροι πλην κέντρων διασκέδασης: (Εστιατόρια, Καφέ, Κινηματογράφοι, Θέατρα):

85% Πληρότητα

Χρήση μάσκας υποχρεωτική σε θέατρα/σινεμά

Ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self test γονέων

Ανοιχτά και κλειστά γήπεδα

80% Πληρότητα με ανώτατο όριο 25.000 (ανοιχτά) και 8.000 (κλειστά)

Χρήση μάσκας υποχρεωτική

Ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπεται στη νέα ΚΥΑ:

Δείτε το ΦΕΚ:

