Νοτοπούλου: ο Τουρισμός εκπέμπει SOS

Τι αναφέρει η Τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, για τον φόβο των lockdown σε τοπικό επίπεδο, λόγω έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού.

Σε δήλωση της, η Τομεάρχης Τουρισμού της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κατερίνα Νοτοπούλου, υπό το βάρος της ανησυχίας και της αύξησης κρουσμάτων κορονοϊού σε πολλές τουριστικές περιοχές, αναφέρει τα εξής:

«Είχαμε προειδοποιήσει από την έναρξη της τουριστικής περιόδου ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εφησυχασμός. Όταν ο Π.Ο.Υ έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για την ταχεία επικράτηση της μετάλλαξης Δ, ο κ. Μητσοτάκης και τα κυβερνητικά στελέχη εξέπεμπαν αντιφατικά μηνύματα, καταστροφικά και για την δημόσια Υγεία και για την πορεία του τουρισμού.

Την ώρα που η χώρα ‘κοκκινίζει’ και πολλοί δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί βρίσκονται ένα βήμα πριν από επιβολή lockdown, τι έχει να πει στο κόσμο του τουρισμού που περιμένει με αγωνία να σώσει τη χρονιά και να επιβιώσει; Αλήθεια, τι εννοούσε ο κ. Θεοχάρης όταν δήλωνε ότι ‘η θωράκιση της Ελλάδας απέναντι στη μετάλλαξη «Δ» θα γίνει η καλύτερη διαφήμισή της’; Ποια μέτρα έλαβε για να την θωρακίσει; Κανένα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν θωράκισε τις δομές των τουριστικών προορισμών, δεν μερίμνησε για δωρεάν τεστ, ενώ απέτυχε στην εμβολιαστική στρατηγική. Ο τουρισμός εν μέσω πανδημίας δεν έχει ανάγκη από υπερφίαλες δηλώσεις, δεν φέρνουν αυτές κρατήσεις και έσοδα. Ο τουρισμός στην κρίση απαιτεί ρεαλισμό, σωστά και έγκαιρα μέτρα. Υγειονομική ενίσχυση και όχι κλείσιμο νοσοκομείων, εκτεταμένο testing, επιτάχυνση εμβολιασμών. Και να ληφθούν επιτέλους μέτρα άμεσης ρευστότητας για τη διάσωση των επιχειρήσεων».

