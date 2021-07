Life

Γέννησε η Νάντια Μπουλέ!

H όμορφη ηθοποιός έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Μανούλα για πρώτη φορά έγινε πριν από λίγες ώρες η Νάντια Μπουλέ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του GLANCE.GR, η όμορφη ηθοποιός έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι στο Ιασώ.

Η Νάντια Μπουλέ έφερε στη ζωή έναν υγιέστατο κοριτσάκι και από εκείνη τη στιγμή πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

