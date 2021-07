Υγεία - Περιβάλλον

Πως θα νικήσεις τις κρίσεις βουλιμίας ή υπερφαγίας

Ποιες τεχνικές βοηθούν να μη χάσεις τον έλεγχο!

Η βουλιμία και η υπερφαγία είναι διατροφικές διαταραχές και η αντιμετώπισή τους χρήζουν προσοχής και βοήθειας από ειδικό.

Τα παχύσαρκα άτομα σε σύγκριση προς τα άτομα με κανονικό βάρος έχουν λιγότερη επίγνωση των ποσοτήτων τροφής που καταναλώνουν.

Έχει διαπιστωθεί ότι η καταγραφή και παρατήρηση από τον παχύσαρκο της διατροφικής του συμπεριφοράς, συνεπάγεται και μείωση του βάρους.

