Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας στους νέους: Ο τσαμπουκάς και η αντίδραση να είναι απέναντι στον κορονοϊό

Πίσω από το εμβόλιο δεν κρύβεται τίποτα άλλο εκτός από την ελευθερία, τόνισε ο υπουργός από τη Σάμο.

«Ο τσαμπουκάς, η αντίδραση και η μάχη να είναι απέναντι στον κορονοϊό και τις καταστροφικές συνέπειες του», τόνισε, απευθυνόμενος προς τη νέα γενιά, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στη διάρκεια δηλώσεών του αμέσως μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Σάμου.

Καλώντας τους νέους ανθρώπους να σπεύσουν για να εμβολιασθούν, ο υπουργός πρόσθεσε: «Μαγκιά και ψυχή είναι να προστατεύει κανείς τον εαυτό του, τους συγγενείς του και τους φίλους του, την κοινωνία. Πίσω από το εμβόλιο δεν κρύβεται τίποτα άλλο εκτός από την ελευθερία».

Επίσης, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στην αυξητική πορεία των εμβολιασμών στο νησί. «Είχαμε πρόβλημα αλλά πλέον ξεπερνέται», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας επισκέπτεται σήμερα τη Σάμο συνοδευόμενος από τον βουλευτή Σάμου, καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και το Κέντρο Υγείας Σάμου.