Κόσμος

Σιβηρία: αγνοείται επιβατηγό αεροσκάφος

Συναγερμός σήμανε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας, όταν χάθηκαν τα ίχνη επιβατικού αεροσκάφους.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax, το αεροπλάνο με 17 επιβαίνοντες εξαφανίστηκε από τα ραντάρ καθώς πετούσε πάνω από την πόλη Τομσκ της Σιβηρίας.

Ένα μήνα πριν πολιτικό αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές συνετρίβη κοντά σε ένα αεροδρόμιο της Σιβηρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν 15.

