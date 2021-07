Οικονομία

Χατζηθεοδοσίου για 72 δόσεις: μόνο η διαγραφή μέρους οφειλών μπορεί να δώσει “ανάσα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι από δύσκολο έως απίθανο να μπορέσει ένας μικρομεσαίος να αποπληρώσει τις οφειλές του σε 36 άτοκες δόσεις, τονίζει ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

«Πρέπει να αναγνωρίσω ότι η απόφαση του οικονομικού επιτελείου να φέρει νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των οφειλών που «γεννήθηκαν» εν μέσω πανδημίας, είναι μία θετική εξέλιξη. Όμως υπάρχουν δύο σοβαρές ενστάσεις», αναφέρει δήλωση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

«Από τη στιγμή που η κυβέρνηση ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν φταίνε οι οφειλέτες για τη δημιουργία αυτών των χρεών καθώς δεν ήταν επιλογή τους να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, κανονικά δεν θα έπρεπε να τεθεί θέμα επιτοκίου. Λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην αγορά, είναι από δύσκολο έως απίθανο να μπορέσει ένας μικρομεσαίος να αποπληρώσει τις οφειλές του σε 36 άτοκες δόσεις. Μοιραία λοιπόν θα επιχειρήσει να το πράξει σε περισσότερες, όμως θα επιβαρυνθεί με επιτόκιο. Δε νομίζω ότι ήταν αυτό που περιμέναμε όταν μιλούσαμε όλοι οι φορείς για την ανάγκη μείωσης του ιδιωτικού χρέους» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Η δεύτερη ένσταση σχετίζεται με την οριστική επίλυση του προβλήματος και την ανάκαμψη που έχει ανάγκη η χώρα. Με επιχειρήσεις εγκλωβισμένες σε χρέη, δεν μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική. Μόνο η διαγραφή μέρους των οφειλών αυτών μπορεί να δώσει «ανάσα» στον αγώνα βιωσιμότητας που δίνουν αυτό το δύσκολο διάστημα οι επιχειρήσεις.

Καλώ την κυβέρνηση να εξετάσει με περισσότερη θέρμη το θέμα και να αναζητήσει συμμαχίες εντός της Ε.Ε. καθώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχεδόν όλων των κρατών-μελών. Η απάντηση στις δύσκολες καταστάσεις είναι η λήψη ριζικών αποφάσεων. Και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το επιχειρείν εξαιτίας των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού, είναι έκτακτης ανάγκης. Χωρίς τη λύση του «κουρέματος», πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης, θα είναι οδυνηρές. Και για την επιχειρηματικότητα αλλά και για την απασχόληση, την κοινωνία και τελικά για τη χώρα».

Μητσοτάκης σε Μπρετόν: H πρόκληση είναι να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν