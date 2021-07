Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021: Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες σε ειδικά μαθήματα και αθλήματα

Δείτε τα στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων.

Αναρτήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η ανάρτηση έγινε στην ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου ενώ τα αποτελέσματα έχουν αποσταλεί και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Όπως προκύπτει από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, πάνω από τη βάση έγραψε το 94,21% των υποψηφίων στο ελεύθερο σχέδιο, το 89,70% στο γραμμικό, το 75,26% στα αγγλικά, το 86,80% τα γαλλικά, το 86,69% στα γερμανικά, το 78,89% στα ιταλικά, το 92,27% στα ισπανικά, το 51,30 στην αρμονία και το 84,42% στον έλεγχο των μουσικών ακουστικών ικανοτήτων.

Αντιστοίχως, αρίστευσε (βαθμολογία από 18 έως 20) το 3,59% στο ελεύθερο σχέδιο, το 23,99% στο γραμμικό, το 2,08% στα αγγλικά, το 8,74% στα γαλλικά, το 23,63% στα γερμανικά, το 15,56% στα ιταλικά, το 45,86% στα ισπανικά, το 0,65% στην αρμονία και το 19,81% στον έλεγχο των μουσικών ακουστικών ικαονοτήτων.

