Life

Ρόδος: Γάμος σε live σύνδεση για τους... καλεσμένους!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε νέα, ψηφιακά δεδομένα οδηγούν τα περιοριστικά μέτρα, καθώς το ζευγάρι θέλει να έχει “δίπλα του” όλους τους αγαπημένους συγγενείς και φίλους.

Ο Μάνος και η Ασπα, έχουν προγραμματίσει να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου την Κυριακή 18 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι στην Κρεμαστή, με τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία του κορωνοϊού, ως προς τον αριθμό των καλεσμένων.

Ωστόσο, για να μοιραστούν την πιο χαρούμενη στιγμή της ζωής τους με τους συγγενείς και τους φίλους που δεν μπορούν να παραβρεθούν στον γάμο, θα μεταφέρουν την τελετή και σε… ψηφιακό περιβάλλον από την ιστοσελίδα https://manos-aspa.gr/ μέσω της οποίας θα προβληθεί σε πραγματικό χρόνο η τελετή!

Ουσιαστικά πρόκειται για τον πρώτο γάμο στη Ρόδο που θα προβληθεί σε πραγματικό χρόνο και σε ψηφιακό περιβάλλον ώστε ο ευρύτερος οικογενειακός και φιλικός κύκλος να μπορέσουν να παραβρεθούν, έστω και διαδικτυακά, στη χαρά του ζευγαριού.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα «Ο κορωνοϊός δεν μας επιτρέπει να κάνουμε το γάμο όπως θα τον θέλαμε. Δεν θα μπορούμε να έχουμε κοντά μας πολλούς ανθρώπους που αγαπάμε, και που θα ήταν χαρά μας να τους έχουμε δίπλα μας αυτή τη μέρα! Γι’ αυτό, μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, θα μοιραστούμε μαζί σας τη χαρά του γάμου μας, αλλά και την ίδια την τελετή κάνοντας το γάμο μας… ψηφιακό!».

Επιπλέον μέσω της ιστοσελίδας, δίνονται οδηγίες για τους προσκεκλημένους που θα παραβρεθούν στην τελετή και στο τραπέζι που θα ακολουθήσει, για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων που επιβάλλει η πανδημία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η τελετή θα γίνει στον Ιερό Ναό Παναγίας Καθολικής Κρεμαστής. Κατά την παραμονή σας στο χώρο θα πρέπει να φοράτε μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια, καθώς και να τηρείτε τις ανάλογες αποστάσεις. Όπως είναι προφανές ΔΕΝ θα πρέπει να έχετε φυσικές επαφές (χειραψίες και ασπασμούς) με τους άλλους καλεσμένους. Έχετε υπ’ όψη σας ότι πολλοί καλεσμένοι μπορεί να μην είναι εμβολιασμένοι. Ωστόσο, και να είναι αυτό δεν τους απαγορεύει να μεταδώσουν τον ιό. Συνεπώς όλοι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί

Στο τραπέζι όσο και στην τελετή αποφύγετε τους ασπασμούς και τις χειραψίες με τους άλλους καλεσμένους όπως και με το ζευγάρι.

Να φοράτε τη μάσκα όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στην εκκλησία.

Κρατάτε πάντα τις ανάλογες αποστάσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος.

Βάσει των τελευταίων υγειονομικών διατάξεων απαγορεύεται ο χορός στις κοινωνικές εκδηλώσεις».

Η Ασπα και ο Μάνος, αποτελούν λαμπρό παράδειγμα υπεύθυνων πολιτών που προστατεύουν έμπρακτα τους εαυτούς τους αλλά και τους γύρω τους, χωρίς να στερηθούν αλλά ούτε και να στερήσουν τη χαρά της συμμετοχής συγγενών και φίλων στο γάμο τους.

Πηγή: dimokratiki.gr

Μητσοτάκης σε Μπρετόν: H πρόκληση είναι να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν

Η ΚΥΑ για την εστίαση: Μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες σε υπαίθρια κέντρα διασκέδασης