Ηλιούπολη: ποιος είναι ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι εξέδιδε την 19χρονη (εικόνες)

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες του αστυνομικού που συνελήφθη μετά την καταγγελία της 19χρονης.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες του αστυνομικού που συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας μετά την καταγγελία 19χρονης κοπέλας, σύμφωνα με την οποία με τη χρήση βίας την κατακρατούσε παράνομα με σκοπό την εκμετάλλευσή της για τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους από την τέλεση γενετήσιων πράξεων.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας, για τον κολασμό αδικημάτων και για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή βιασμού, που τυχόν αποκαλυφθούν επ' αφορμή της παρούσης.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 210-8779700 της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

