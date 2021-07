Κοινωνία

Διακίνηση παράτυπων μεταναστών με ταχύπλοα (εικόνες)

Με σκάφη και αυτοκίνητα, έναντι χιλιάδων ευρώ ανά περίπτωση, προωθούσαν ανθρώπους στα δυτικά σύνορα της Ελλάδας.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιείτο στη διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπών από τη Χώρα, με προορισμό την Ιταλία, με τη χρήση πλωτών μέσων.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

"Σε πληροφοριακό επίπεδο η έρευνα υποστηρίχθηκε ενεργά από τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλάσσιων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και σε επιχειρησιακό επίπεδο από κοινού με τα Λιμεναρχεία Ηγουμενίτσας και Λευκάδας.

Συνελήφθησαν την 4-7-2021, σε παράλληλες επιχειρήσεις σε Λευκάδα και Αθήνα, 8 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 6 αλλοδαποί ηλικίας 24, 32, 36, 39, 44 και 45 ετών και 2 ημεδαποί ηλικίας 47 και 48 ετών. Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω τυγχάνουν 3 επιπλέον ημεδαποί για αδικήματα εκτός πλαισίου εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, η ανωτέρω Υπηρεσία μετά από πολύμηνη, μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα, αποκάλυψε τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, που δραστηριοποιείτο στη διευκόλυνση της εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτων χωρών, χωρίς να υποβληθούν στους προβλεπόμενους ελέγχους, κάνοντας χρήση πλωτών μέσων. Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης προωθούσαν τους αλλοδαπούς από διάφορα παράλια σημεία της δυτικής Ελλάδας προς τις Ιταλικές ακτές, κάνοντας χρήση σκαφών.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, ο 45χρονος και ο 39χρονος αλλοδαποί, αποτελούσαν τον κεντρικό πυρήνα της οργάνωσης, πέριξ του οποίου είχε οικοδομηθεί ένα ευέλικτο δίκτυο με στρατολογημένα μέλη που συνεισέφεραν στον επιδιωκόμενο εγκληματικό σκοπό, μέσω της ανάθεσης σε αυτούς μέρους της παράνομης δραστηριότητας.

Τα μέλη αυτά στρατολογούνταν είτε λόγω εξειδίκευσης σε γνώσεις ναυσιπλοΐας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να χειριστούν τόσο ιστιοφόρα όσο και ταχύπλοα σκάφη, είτε λόγω της εμπειρίας τους από την ενασχόλησή τους με λαθρεμπόριο τσιγάρων, έχοντας στη διάθεσή τους τα κατάλληλα μέσα (αυτοκίνητο τύπου τζιπ) και την ανάλογη τεχνογνωσία (μεταφορές σε μεγάλες αποστάσεις, αποφυγή ελέγχου).

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν τους υποψήφιους διακινούμενους μέσω του "κοινωνικού δικτύου" που είχαν αναπτύξει, τόσο με ομοεθνείς τους, όσο και με αλλοδαπούς άλλων εθνικοτήτων που διαβιούν στη Χώρα μας και εκμεταλλευόμενοι τη γνωριμία τους με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διακίνηση αλλοδαπών.

Το χρηματικό ποσό της αμοιβής της οργάνωσης, για τη διακίνηση από την Ελλάδα στην Ιταλία είχε καθορισθεί σε 5.000 - 7.000 ευρώ κατ’ άτομο.

Μετά τον εντοπισμό των αλλοδαπών, τους μετέφεραν με οχήματα της οργάνωσης ή μισθωμένα λεωφορεία, στα κατά τόπους σημεία επιβίβασης, όπου οι αλλοδαποί αποκρύπτονταν προσωρινά σε απομονωμένα σημεία, μέχρι την άφιξη κατάλληλου ιστιοφόρου ή ταχύπλοου σκάφους.

Ως προς το χρονικό της αστυνομικής επιχείρησης για την αποδόμηση της οργάνωσης, την 14-7-2021, τα μέλη της επιδίωξαν τη δια θαλάσσης προώθηση 14 αλλοδαπών στην Ιταλία, κάνοντας χρήση ταχύπλοου σκάφους άνευ ονόματος και σημείων αναγνώρισης.

Την προηγουμένη (13-7-2021), μέλη της οργάνωσης μετέφεραν με ΙΧΕ αυτοκίνητο τύπου τζιπ 14 αλλοδαπούς από την περιοχή της Ομόνοιας στο ακρωτήρι Δουκάτο Λευκάδας, με τη συνοδεία προπορευόμενου οχήματος το οποίο είχε μισθωθεί τις προηγούμενες ημέρες για το σκοπό αυτό.

Μετά την άφιξη τους στο σημείο, οι αλλοδαποί παρέμειναν κρυμμένοι στη βλάστηση της παραθαλάσσιας βραχώδους περιοχής, εφοδιασμένοι με ιματισμό και τρόφιμα από την οργάνωση.

Τα μεικτά κλιμάκια Αστυνομικών και Λιμενικών, έθεσαν υπό επιτήρηση τον χώρο και την 05:30 ώρα της 14-07-2021, εντόπισαν ταχύπλοο σκάφος να προσεγγίζει το σημείο. Αφού οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν και το σκάφος αναχώρησε, περιπολικό σκάφος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας επιχείρησε τον έλεγχο του σκάφους, ωστόσο ο χειριστής αυτού δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις και εντολές των Λιμενικών και ανέπτυξε ταχύτητα εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς, μεταξύ άλλων δε, επιχείρησε ακόμα και να εμβολίσει το περιπολικό σκάφος.

Οι Λιμενικοί που ακολουθούσαν το σκάφος πραγματοποίησαν προειδοποιητικά πυρά, με αποτέλεσμα το σκάφος να ελαττώσει ταχύτητα. Ακολούθως, ο χειριστής του σκάφους πήδηξε στη θάλασσα, αφήνοντας το σκάφος ακυβέρνητο να κινείται σε κυκλική πορεία μέχρι να ακινητοποιηθεί. Εν τέλει ο χειριστής περισυλλέχθηκε από τη θάλασσα και δεσμεύτηκε, ενώ εντός του σκάφους εντοπίστηκαν οι 14 αλλοδαποί. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιμεναρχείο Λευκάδας και το σκάφος κατασχέθηκε.

Σε παράλληλη επιχείρηση στην Αττική, συνελήφθησαν 7 επιπλέον μέλη της οργάνωσης.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

1.119 πακέτα τσιγάρων και 213 συσκευασίες κατεργασμένου καπνού, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης,

918 νομίσματα των δύο (2) ευρώ, προφανώς παραχαραγμένα,

δύο ΙΧΕ αυτοκίνητα,

ένα ιστιοφόρο σκάφος,

το χρηματικό ποσό των 3.660 ευρώ,

12 φυσίγγια,

μαχαίρι

πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα,

μικροποσότητα κάνναβης,

αποκόμματα αεροπορικών εισιτηρίων

πλήθος ψηφιακών μέσων αποθήκευσης και κινητών τηλεφώνων,

πλήθος παραστατικών μεταφοράς χρημάτων και

συμφωνητικά και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με έτερα σκάφη της οργάνωσης.

Από τη συνολική αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας, προέκυψε η συσχέτιση με 2 ακόμη σκάφη της οργάνωσης και ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κεντρικού πυρήνα με 2 απόπειρες δια θαλάσσης προώθησης αλλοδαπών από τη Λευκάδα και την Αττική προς την Ιταλία.

Επίσης, διακριβώθηκε η εμπλοκή τους σε παραλαβή αλλοδαπών από τα χερσαία σύνορα της χώρα μας και περαιτέρω προώθησή τους στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας χρήση ΙΧΕ αυτοκινήτων.

Γίνεται μνεία ότι η προδικαστική έρευνα εντάχθηκε σε Δράση της Ευρωπαϊκής Πολυτομεακής Πλατφόρμας Καταπολέμησης Εγκληματικών Απειλών (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – Facilitated Illegal Immigration/EMPACT FII), η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών μέσω της Ανατολικής Μεσογειακής Οδού (Eastern Mediterranean Route) και της οποίας ηγείται η χώρα μας (Action Leader).

Επιπρόσθετα, καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, η Υπηρεσία μας ανέπτυξε στενή συνεργασία με τους φορείς του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (National Operational Plan/N.O.P.), καθώς επίσης και με την National Crime Agency (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου."

