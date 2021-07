Κόσμος

Σιβηρία - Αεροσκάφος: Αίσιο τέλος στο θρίλερ

Εντοπίστηκε το αεροσκάφος An-28 που είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ. Σώοι οι επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος An-28 που χάθηκε από τα ραντάρ στην περιοχή Τομσκ της Σιβηρίας εντοπίσθηκε, μεταδίδει το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή στις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων, με την επισήμανση ότι «οι επιβάτες είναι ζωντανοί».

«Το αεροσκάφος εντοπίσθηκε», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι καλά.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, επισημαίνοντας ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, το αεροπλάνο υποχρεώθηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση έπειτα από μηχανική βλάβη.

Στο μεταξύ η αρμόδια Διεύθυνση Ανακρίσεων της Δυτικής Σιβηρίας στον τομέα των μεταφορών, που υπάγεται στην Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, άσκησε ποινική δίωξη κατά της αεροπορικής εταιρείας για παραβίαση των κανόνων αεροπλοΐας και εκμετάλλευσης αερομεταφορών.

Εικόνες: iz.ru

