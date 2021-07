Πολιτική

Χρυσοχοΐδης από Ζάκυνθο: απόφασή μας η δίωξη του εγκλήματος στο νησί

Επίσκεψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο νησί της Ζακύνθου.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή, το νησί της Ζακύνθου συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγο Πέτρο Τζεφέρη.

«Αποτελεί απόφασή μας η δίωξη του εγκλήματος στη Ζάκυνθο, η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η αντιμετώπιση του φαινομένου των ναρκωτικών και μια σειρά άλλων πράξεων ανομίας, εγκληματικότητας και παραβατικότητας, που συμβαίνουν στο νησί και ιδιαίτερα σε κάποια σημεία όπως είναι ο Λαγανάς» σημείωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Πρόσθεσε, δε, πως στόχος της επίσκεψης τους στο νησί, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι «να εξετάσουμε όλες τις αποφάσεις τις οποίες έχουμε πάρει τον τελευταίο καιρό και να δούμε κατά πόσο αυτές οι αποφάσεις υλοποιούνται, αποδίδουν και ικανοποιούν τους κατοίκους της Ζακύνθου. Ενώ, ταυτόχρονα να βελτιώσουμε περαιτέρω την απόδοση των αστυνομικών Αρχών και υπηρεσιών τις οποίες ενισχύσαμε τον τελευταίο καιρό με 120 αστυνομικούς, ενώ πέρυσι είχαμε μόνο 17», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ και τον Διευθυντή Ασφάλειας Αττικής συμμετείχαν σε σύσκεψη με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ζακύνθου και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του νησιού. Μάλιστα, ο κ. Χρυσοχοϊδης ανέφερε ότι θα μετατραπεί σε Υποδιεύθυνση, το Τμήμα Ασφάλειας του νησιού και θα ενισχυθεί με προσωπικό, ενώ θα δημιουργηθεί αυτοτελές Τμήμα στο αεροδρόμιο, ώστε να αποδεσμευτούν οι δυνάμεις του Τμήματος Ασφαλείας από εκεί.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός προήδρευσε σε σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, όπου συμμετείχαν ο Βουλευτής ΝΔ του νησιού Δ. Ακτύπης, ο Δήμαρχος Ν. Αρετάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Στασινόπουλος, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Πολιτισμού Κατερίνα Μοθωναίου, όπως και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, ο Ιδιοκτήτης του Ξενοδοχείου καραντίνας, οι Πρόεδροι Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού, ο Λιμενάρχης και Προϊστάμενοι Πολιτικής Προστασίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκαν οι αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί, η διασφάλιση της ομαλότητας σε περιοχές, όπως ο Λαγανάς όπου μέχρι πρόσφατα καταγράφονταν περιστατικά παραβατικότητας και ανομίας, οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, καθώς και τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται σε τοπικό επίπεδο.

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:

«Επισκεπτόμαστε σήμερα τη Ζάκυνθο με στόχο να εξετάσουμε όλες τις αποφάσεις τις οποίες έχουμε πάρει τον τελευταίο καιρό και να δούμε κατά πόσο αυτές οι αποφάσεις υλοποιούνται, αποδίδουν και ικανοποιούν τους κατοίκους της Ζακύνθου και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε περαιτέρω την απόδοση των αστυνομικών Αρχών και υπηρεσιών, τις οποίες ενισχύσαμε τον τελευταίο καιρό με 120 αστυνομικούς, ενώ πέρυσι είχαμε μόνο 17.

Αποτελεί απόφασή μας η δίωξη του εγκλήματος στη Ζάκυνθο, η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η αντιμετώπιση του φαινομένου των ναρκωτικών και μια σειρά άλλων πράξεων ανομίας, εγκληματικότητας και παραβατικότητας, που συμβαίνουν στο νησί και ιδιαίτερα σε κάποια σημεία όπως είναι ο Λαγανάς. Είμαστε καθημερινά εδώ με όλες μας τις υπηρεσίες, είμαστε παρόντες για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη ζωή των κατοίκων της Ζακύνθου αλλά και των επισκεπτών της.



Η Ζάκυνθος είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον πλανήτη και δικαιούται να έχει νομιμότητα, ελευθερία και καλή ζωή για τους ανθρώπους της.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταθούν οι αστυνομικές επιχειρήσεις, αλλά και οι επιχειρήσεις από άλλες υπηρεσίες, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτη τάξη και ηρεμία.

Σε ό,τι αφορά πιο ειδικά τον Λαγανά, γίνονται κάθε μέρα επιχειρήσεις. Δεν θα αφήσουμε να γίνει κέντρο διάδοσης της πανδημίας. Δίνουν μάχη οι υπηρεσίες, προκειμένου να μην υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις, που διαδίδουν και διασπείρουν τον ιό.

Νομίζω ότι με τις δράσεις αυτές που κάνουμε φέτος, πιστοί στις εξαγγελίες μας, με τους εκπροσώπους των κατοίκων της Ζακύνθου να δηλώνουν ικανοποιημένοι, θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια μέχρι το τέλος, έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η νομιμότητα στο νησί.»

