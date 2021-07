Κοινωνία

Ηλιούπολη: Στη φυλακή και ο τρίτος κατηγορούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα προφυλάκιση για την υπόθεση κακοποίησης της 19χρονης

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο τρίτος κατηγορούμενος για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 19χρονης στην Ηλιούπολη. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, μετά την απολογία του σήμερα στην ανακρίτρια.

Σύμφωνα με το δικηγόρο του, Αστέριο Τριανταφύλλου ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν (εμπορία ανθρώπου και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών). Όπως δήλωσε ο συνήγορος σε τέτοιου είδους δικογραφίες τα θύματα ποτέ δεν είναι ένα. "Σήμερα δεν τελείωσε κάτι αλλά ξεκινάει", πρόσθεσε ο κ. Τριανταφύλλου.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή κοπέλα έχει αναφέρει στην προανακριτική της κατάθεση ότι ο κατηγορούμενος από την ηλικία των 16 ευρώ την εξέδιδε σε φίλους του έναντι 70 ευρώ. Η 19χρονη έχει καταθέσει ότι είχε γνωρίσει τον κατηγορούμενο μέσω γνωστών της. Για την ίδια υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο αστυνομικός Δημήτρης Μπουγιούκος, ο οποίος επίσης εξέδιδε την κοπέλα και την κακοποιούσε, όπως επίσης και ο πατέρας της που φέρεται να τη βίαζε από τα 11 της χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Χρυσοχοΐδης από Ζάκυνθο: απόφασή μας η δίωξη του εγκλήματος στο νησί

“Στοχοποίηση” 21 αστυνομικών από αντιεξουσιαστές

Ηλεία: Αποσωληνώθηκε ο 8χρονος που παρέσυρε με το αμάξι ο θείος του